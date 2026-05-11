Detienen en Nuevo León a presunto líder ligado al “Cártel del Noroeste”; aseguran armas, vehículos y 7 tigres

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de José Antonio “N”, identificado por autoridades federales como presunto líder de una célula afín al “Cártel del Noroeste”, durante un operativo realizado en Nuevo León.

De acuerdo con el mensaje difundido por el funcionario en su cuenta de X, las acciones fueron resultado de trabajos de investigación derivados del aseguramiento de un buque en Tamaulipas. En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.

¿Qué informó Omar García Harfuch sobre el operativo en Nuevo León?

García Harfuch señaló que las autoridades federales ejecutaron cuatro órdenes de cateo en Nuevo León como parte de las investigaciones relacionadas con el aseguramiento de un buque en Tamaulipas. Durante estas acciones fue detenido José Antonio “N”, señalado como presunto líder de una célula vinculada al “Cártel del Noroeste”.

El titular de la SSPC agregó que el detenido estaría relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible. En el mismo operativo también fue detenida una mujer, aunque hasta el momento no se dieron a conocer más detalles sobre su identidad o probable participación en los hechos.

Las autoridades indicaron que las investigaciones siguen abiertas, por lo que no se descartan nuevas líneas de indagatoria relacionadas con el caso.

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¿Qué aseguraron las autoridades durante los cateos?

Como resultado de los cuatro cateos, personal de la Marina, SSPC y FGR aseguró 10 armas de fuego, dosis de droga, 11 vehículos, seis motocicletas, equipos de cómputo y dinero en efectivo. Además, fueron resguardados siete tigres, cuya presencia también fue reportada por las autoridades tras el operativo.

El caso llamó la atención por la combinación de delitos investigados, entre ellos el presunto manejo de recursos de procedencia ilícita y el contrabando de combustible, actividad que ha sido señalada por el gobierno federal como una de las prioridades dentro de la estrategia de seguridad.

¿Cómo se relaciona este caso con el aseguramiento de un buque en Tamaulipas?

Según el mensaje de García Harfuch, los cateos realizados en Nuevo León derivaron de trabajos de investigación posteriores al aseguramiento de un buque en Tamaulipas.

En Nuevo León, derivado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de un buque en Tamaulipas, personal de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutaron cuatro órdenes de cateo.



Como resultado, fue detenido José Antonio “N”, identificado como líder de una célula afín al… pic.twitter.com/03sSpQIyWm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 11, 2026 En Nuevo León, derivado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de un buque en Tamaulipas, personal de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutaron cuatro órdenes de cateo.



Como resultado, fue detenido José Antonio “N”, identificado como líder de una célula afín al… pic.twitter.com/03sSpQIyWm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 11, 2026

Aunque el funcionario no detalló en su publicación el contenido específico de esa embarcación ni el punto exacto del aseguramiento, sí vinculó el operativo con una indagatoria sobre contrabando de combustible.

La SSPC sostuvo que las investigaciones continúan, mientras los objetos asegurados y las personas detenidas quedan bajo la conducción de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

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