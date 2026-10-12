Pablo Lemus habla sobre la represión policial en Jalisco en protesta por agua contaminada

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ha dado a conocer este lunes 12 de octubre, le pidió a la Fiscalía del Estado, revisar de forma detallada las detenciones que se hicieron en la marcha para pedir agua limpia el domingo pasado.

Al mismo tiempo, ha solicitado revisar los videos que se tienen para poder hacer las investigaciones correspondientes sobre la actuación de la policía y poder castigar cualquier abuso por parte de los elementos.

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El video del gobernador, llega después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum declaró que se tenía que explicar lo sucedido durante el fin de semana.

Pablo Lemus calificó el domingo como “Un día difícil para Jalisco”

De acuerdo con las declaraciones de Pablo Lemus, la marcha logró reunir cerca de 10 mil personas, quienes se estaban manifestando de forma pacífica, marchando de La Minerva hasta Casa Jalisco.

Sin embargo, las cosas se complicaron cuando un grupo de choque conformado por cerca de 400 personas, quienes iban encapuchados, quienes según las declaraciones de Pablo Lemus, iban armados con piedras, tubos, martillos y petardos con clavos.

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También comentó que el enfrentamiento duró cerca de tres horas, donde tiraron una barca de una casa de personas de la tercera edad, quienes sufrieron una crisis de ansiedad.

Finalmente, el gobernador informó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que estuvo en la marcha, ya tiene una investigación abierta de oficio, y que va a atender las recomendaciones que se hagan.

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