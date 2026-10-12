Presidenta de México encabeza Día de la Nación Pluricultural 2026 en Palacio Nacional: EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza este lunes 12 de octubre de 2026 la conmemoración del Día de la Nación Pluricultural, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

El acto conmemorativo se desarrolla en el marco del reconocimiento de la diversidad cultural del país y de la importancia de los pueblos indígenas y afromexicanos en la historia y la identidad nacional.

La fecha también permite abordar la contribución de las comunidades originarias a la preservación de las lenguas, tradiciones y formas de organización que forman parte del patrimonio cultural de México.

¿Qué se conmemora el 12 de octubre en México?

El Día de la Nación Pluricultural reconoce la composición multicultural del país y busca dar visibilidad a los pueblos indígenas y afromexicanos.

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Esta conmemoración se relaciona con el reconocimiento de sus derechos colectivos, sus culturas y su participación en la vida pública de México.

Sheinbaum encabeza ceremonia en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza el acto oficial de este lunes como parte de las actividades conmemorativas del 12 de octubre.

La información proporcionada no precisa los nombres de los participantes ni el contenido de los mensajes pronunciados durante la ceremonia.

El evento se enmarca en el reconocimiento de la diversidad cultural y de los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos del país.

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