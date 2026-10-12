Sheinbaum anuncia diálogo con jóvenes sobre redes sociales; decreto se publicaría el miércoles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que prevé realizar este martes 13 de octubre un diálogo en vivo con jóvenes a través de redes sociales, con el objetivo de conocer sus opiniones sobre la seguridad y los riesgos que enfrentan en las plataformas digitales.

Durante su conferencia matutina de este lunes 12 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria adelantó que el decreto relacionado con la protección de niñas, niños y adolescentes en internet está previsto para publicarse el miércoles 14 de octubre.

Asimismo, informó que representantes del Gobierno federal sostendrán conversaciones con las empresas de plataformas digitales durante este lunes y martes para buscar acuerdos.

¿Cuándo dialogará Sheinbaum con jóvenes sobre redes sociales?

La presidenta explicó que busca escuchar directamente las opiniones de niñas, niños y jóvenes mediante una transmisión en vivo, programada tentativamente para el martes 13 de octubre.

"Quiero escuchar a los jóvenes, bueno, leerlos a través de la red", expresó.

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Sheinbaum señaló que el horario del encuentro se dará a conocer posteriormente y que la intención es abrir un espacio de participación previo a la publicación del decreto.

¿Qué establecerá el decreto sobre plataformas digitales?

La mandataria explicó que uno de los principales planteamientos es exigir a las plataformas digitales filtros de protección para impedir que menores de edad accedan a contenidos violentos, de abuso sexual y otro material inapropiado.

También reconoció la responsabilidad de las familias y los entornos escolares para orientar a niñas, niños y adolescentes sobre el uso de internet.

Sin embargo, sostuvo que las empresas tecnológicas deben asumir una responsabilidad directa por los contenidos disponibles en sus servicios.

Sheinbaum señaló que el Gobierno federal también impulsa herramientas de orientación, como las guías del ABC de las emociones, para apoyar a las familias.

Finalmente, reiteró que la protección de los menores en internet debe ser una obligación de las plataformas, además de una responsabilidad compartida con los hogares y las escuelas.

El contenido definitivo del decreto y los posibles acuerdos con las empresas todavía están pendientes de darse a conocer.

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