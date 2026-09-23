IMSS descarta bacteria en hospital de Durango; fue detectada en cuatro de cinco bebés fallecidos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que los estudios realizados en el Hospital General de Zona No. 1 de Durango no detectaron actualmente la bacteria asociada con el brote en ninguna de las áreas revisadas.

La coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, Adriana Toríz, explicó que la vigilancia microbiológica se amplió a todo el hospital, además de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), sin que el microorganismo fuera identificado en las muestras analizadas.

Sin embargo, el instituto confirmó que la bacteria sí fue encontrada en cuatro de los cinco recién nacidos que murieron, mientras que en el quinto caso no se identificó. La institución mantiene abierta la investigación para establecer si existe una relación causal entre el microorganismo y los fallecimientos.

Seis recién nacidos ya fueron dados de alta

Toríz informó que en la UCIN había 11 recién nacidos bajo seguimiento epidemiológico.

De ese grupo, seis ya fueron dados de alta y ninguno presentó la bacteria relacionada con el brote. El análisis epidemiológico de estos pacientes concluyó este miércoles 23 de septiembre.

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El IMSS había informado desde el 21 de septiembre que abrió una revisión clínica y epidemiológica tras la muerte de cinco bebés y que inicialmente detectó una bacteria sensible a los antibióticos disponibles en el hospital. En ese momento aclaró que su presencia no explicaba por sí sola los fallecimientos.

¿Qué sigue en la investigación del IMSS?

La institución continuará con los estudios para determinar qué papel pudo tener la bacteria en cuatro de los fallecimientos y si existieron otros factores clínicos involucrados.

🔔 #Actualización | IMSS informa sobre los avances de la investigación clínica, epidemiológica y sanitaria relacionada con la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del HGZ No. 1, en #Durango.



El Instituto mantiene coordinación con las autoridades sanitarias federales, así… pic.twitter.com/GSAANB5XDD — IMSS  (@Tu_IMSS) September 23, 2026

Toríz señaló que los resultados definitivos serán comunicados primero a las familias.

La Secretaría de Salud también desplegó personal especializado de la Dirección General de Epidemiología y Cofepris para participar en las investigaciones sanitarias y epidemiológicas dentro del hospital.

Hasta ahora, el IMSS no ha establecido públicamente que la bacteria haya sido la causa directa de las cinco muertes.

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