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Gobierno de la CDMX reporta saldo blanco tras marcha de trabajadores del IMSS

Por medio de una tarjeta informativa las autoridades capitalinas señalaron que la movilización se realizó de forma pacífica.

Por Redacción Por Esto!

13 de oct de 2026

1 min

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Gobierno de la CDMX reporta saldo blanco tras marcha de trabajadores del IMSS.
Gobierno de la CDMX reporta saldo blanco tras marcha de trabajadores del IMSS. / Captura de pantalla.

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportaron un saldo blanco tras la movilización pacífica realizada por más de 7 mil trabajadores activos, jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) este martes 13 de octubre de 2026.

La manifestación comenzó alrededor de las 16:00 horas desde las inmediaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI (en el cruce de Eje 3 Sur y Avenida Cuauhtémoc). El contingente recorrió vialidades clave como Avenida Insurgentes antes de incorporarse a Paseo de la Reforma, culminando frente al edificio sede del IMSS ubicado en Paseo de la Reforma 476.

Marcha de los trabajadores del IMSS.

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Las autoridades informaron que como un acuerdo logrado entre las y los dirigentes de las personas trabajadoras y el gobierno capitalino, se brindó acompañamiento durante el desarrollo de la marcha con la finalidad de privilegiar el diálogo y facilitar la interlocución entre ambas partes.

Para finalizar el gobierno de la CDMX refrendó su compromiso con el respeto irrestricto al derecho a la libre manifestación y a la libertad de expresión. Aunado a esto; reiteró la importancia de privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos, así como de mantener una convivencia respetuosa.

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