Gobierno de la CDMX reporta saldo blanco tras marcha de trabajadores del IMSS.

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportaron un saldo blanco tras la movilización pacífica realizada por más de 7 mil trabajadores activos, jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) este martes 13 de octubre de 2026.
La manifestación comenzó alrededor de las 16:00 horas desde las inmediaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI (en el cruce de Eje 3 Sur y Avenida Cuauhtémoc). El contingente recorrió vialidades clave como Avenida Insurgentes antes de incorporarse a Paseo de la Reforma, culminando frente al edificio sede del IMSS ubicado en Paseo de la Reforma 476.
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Las autoridades informaron que como un acuerdo logrado entre las y los dirigentes de las personas trabajadoras y el gobierno capitalino, se brindó acompañamiento durante el desarrollo de la marcha con la finalidad de privilegiar el diálogo y facilitar la interlocución entre ambas partes.
Para finalizar el gobierno de la CDMX refrendó su compromiso con el respeto irrestricto al derecho a la libre manifestación y a la libertad de expresión. Aunado a esto; reiteró la importancia de privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos, así como de mantener una convivencia respetuosa.