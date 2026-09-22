Cofepris alerta por medicamentos falsificados y venta ilegal: estos son los productos señalados

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió nuevas alertas relacionadas con medicamentos falsificados, productos comercializados de forma ilegal y el retiro de un lote de un tratamiento oncológico.

Entre los productos señalados se encuentran AGIN, Meropenem, Denoclast, Sculptra y Sortec, aunque las irregularidades detectadas son distintas en cada caso. La autoridad pidió a la población revisar lotes, fechas de caducidad y procedencia antes de utilizar cualquier medicamento.

¿Qué medicamentos fueron falsificados?

Cofepris identificó como falsificado AGIN, producto utilizado para molestias relacionadas con infecciones respiratorias y dolor de garganta. La alerta corresponde al lote 7825, cuya fecha de caducidad fue modificada respecto a la registrada por el fabricante.

También se detectó una versión apócrifa de Meropenem de 1 gramo, antibiótico inyectable empleado para tratar infecciones bacterianas graves.

El lote identificado es el X2MF160A, producto que, de acuerdo con el distribuidor legal, no fue importado ni comercializado por la empresa.

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Cofepris alerta por Denoclast y Sculptra vendidos en internet

La autoridad sanitaria también advirtió sobre la comercialización ilegal de Denoclast y Sculptra mediante redes sociales, plataformas digitales y otros canales de venta.

Denoclast es promocionado para el tratamiento de osteoporosis y pérdida de masa ósea, mientras que Sculptra se utiliza con fines estéticos. Cofepris informó que estos productos no cuentan con registro sanitario en México en las condiciones señaladas por la alerta.

Por separado, se difundió un aviso de riesgo por el retiro voluntario de un lote de Sortec, medicamento utilizado en algunos tratamientos oncológicos, debido a la ausencia de un componente relacionado con su adecuada conservación.

#CofeprisInforma 🚨⚠️ ¡Cuidado con lo que adquieres!

Emitimos #AlertaSanitaria por la falsificación de AGIN® y Meropenem, así como por la comercialización ilegal de Denoclast® y Sculptra™. Además, difundimos #AvisodeRiesgo por el retiro voluntario del mercado de Sortec®.… pic.twitter.com/pNfXGT4180 — COFEPRIS (@COFEPRIS) September 21, 2026

¿Qué recomienda Cofepris a los pacientes?

Cofepris pidió evitar la compra de medicamentos en tianguis, mercados, redes sociales, sitios de internet no autorizados o cualquier canal cuya procedencia no pueda comprobarse.

También recomendó verificar que el lote y la fecha de caducidad sean legibles y coincidan en los distintos empaques, además de revisar que no existan señales de manipulación. En caso de detectar alguno de los productos señalados, la recomendación es no utilizarlo y presentar una denuncia sanitaria.

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