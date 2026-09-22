Sheinbaum Pardo ordena atención prioritaria tras muerte de cinco recién nacidos en IMSS de Durango

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este martes 22 de septiembre que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, viajó a Durango para atender personalmente el caso de los cinco recién nacidos que murieron en el Hospital General de Zona No. 1.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que habló con Robledo durante las primeras horas del día para conocer el avance de las investigaciones y la atención ofrecida a las familias.

“Él está yendo para allá para atender y ver. Ya están investigando qué fue lo que ocurrió y en atención a las familias”, explicó Sheinbaum ante una pregunta sobre el caso.

La Presidenta indicó que el Gobierno federal mantendrá seguimiento a las investigaciones hasta que se esclarezcan las circunstancias de los fallecimientos.

¿Qué investiga el IMSS tras la muerte de cinco bebés en Durango?

El IMSS confirmó que los cinco recién nacidos fallecieron mientras recibían atención en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1 de Durango.

Los decesos ocurrieron entre el 15 y el 19 de septiembre. Tres se registraron el día 15, otro el 18 y el quinto el 19, de acuerdo con información difundida por autoridades locales y el propio instituto.

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El Seguro Social abrió una investigación clínica y epidemiológica para revisar las circunstancias particulares de cada caso y establecer si existe algún factor común entre las muertes.

Detectan bacteria, pero no establecen relación con los fallecimientos

Durante la vigilancia epidemiológica, el IMSS identificó una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital.

Sin embargo, la institución aclaró que, con la información disponible, la presencia del microorganismo no explica por sí sola los cinco fallecimientos y hasta ahora no ha establecido una relación causal.

#MañaneraDelPueblo. Informa la presidenta @Claudiashein que se está investigando qué ocurrió con la muerte de bebés en @Tu_IMSS en Durango y @zoerobledo está al frente de este caso. pic.twitter.com/AwdXbkUOYc — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 22, 2026

Como medidas preventivas, la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales permanece cerrada a nuevos ingresos. También se aplicaron acciones de aislamiento, limpieza y desinfección, vigilancia de contactos y toma de cultivos de seguimiento, cuyos resultados reportados hasta ahora han sido negativos.

Autoridades de oficinas centrales del IMSS, así como personal de epidemiología y de Cofepris, participan en las revisiones para determinar las causas de las muertes y verificar los protocolos aplicados dentro del hospital.

IO