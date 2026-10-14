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¿Cuándo se va a convertir en huracán la tormenta tropical 'Trudy'?, trayectoria y afectaciones en estos estados

La Conagua y NHC han advertido sobre la peligrosidad del fenómeno climático que sigue tomando fuerza.

Por Redacción Por Esto!

14 de oct de 2026

1 min

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¿Cuándo se va a convertir en huracán la tormenta tropical 'Trudy'?, trayectoria y afectaciones en estos estados
¿Cuándo se va a convertir en huracán la tormenta tropical 'Trudy'?, trayectoria y afectaciones en estos estados / X/@conagua_clima

De acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la tormenta tropical ‘Trudy’ va a seguir tomando fuerza en los próximos días, por lo que para el fin de semana va a ser un huracán.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ha informado que en estos momentos, la tormenta tropical ‘Trudy’ sigue tomando fuerza al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, donde va a estar ocasionando intensas lluvias.

Mientras Simon permanece cerca del occidente mexicano, la Tormenta Tropical Trudy continuará fortaleciéndose al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero

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¿Cuándo se va a convertir ‘Trudy’ en huracán?

En el último reporte publicado por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la tormenta tropical ‘Trudy’, se va a convertir en huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson la noche de este miércoles 14 de octubre.

La Semar cerró los puertos de Acapulco y Puerto Marqués a embarcaciones menores por la tormenta Trudy.

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Sin embargo, también se ha confirmado que ‘Trudy’ se va a convertir en un huracán de mayor fuerza, hasta alcanzar la categoría 4 para el viernes 16 de octubre, para después empezar a debilitarse.

Por su parte, Fabián Vázquez Romaña, coordinador del SMN, ha comentado que la tormenta tropical ‘Trudy’ va a acercarse a las costas mexicanas durante el fin de semana. Ante la amenaza que representa el fenómeno climático, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), ha hecho un llamado a la población para estar alerta de los anuncios oficiales de las autoridades.

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