¿Cuándo se va a convertir en huracán la tormenta tropical 'Trudy'?, trayectoria y afectaciones en estos estados

De acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la tormenta tropical ‘Trudy’ va a seguir tomando fuerza en los próximos días, por lo que para el fin de semana va a ser un huracán.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ha informado que en estos momentos, la tormenta tropical ‘Trudy’ sigue tomando fuerza al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, donde va a estar ocasionando intensas lluvias.

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¿Cuándo se va a convertir ‘Trudy’ en huracán?

En el último reporte publicado por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la tormenta tropical ‘Trudy’, se va a convertir en huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson la noche de este miércoles 14 de octubre.

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Sin embargo, también se ha confirmado que ‘Trudy’ se va a convertir en un huracán de mayor fuerza, hasta alcanzar la categoría 4 para el viernes 16 de octubre, para después empezar a debilitarse.

Esta tarde, la #TormentaTropical #Trudy se localiza a 540 km al suroeste de Puerto Escondido, #Oaxaca. Su circulación refuerza la probabilidad de #Lluvias en el sur y sureste de #México ⬇️ https://t.co/VgdTBW9Ata — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 14, 2026

Por su parte, Fabián Vázquez Romaña, coordinador del SMN, ha comentado que la tormenta tropical ‘Trudy’ va a acercarse a las costas mexicanas durante el fin de semana. Ante la amenaza que representa el fenómeno climático, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), ha hecho un llamado a la población para estar alerta de los anuncios oficiales de las autoridades.

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