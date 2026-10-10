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Huracán Simón categoría 4: ¿Dónde se encuentra este sábado 10 de octubre? Conagua actualiza su trayectoria

El Huracán Simón sigue en categoría 4 frente a Colima y Jalisco, con vientos de 240 km/h y rachas de 295 km/h, informó Conagua a las 12:00 horas.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

10 de oct de 2026

2 min

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Simón conserva la categoría 4, con vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora y rachas de 295 kilómetros por hora / Windy

El Huracán Simón se mantiene en categoría 4 en la escala Saffir-Simpson este sábado 10 de octubre de 2026, con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora y rachas de hasta 295 kilómetros por hora, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con la actualización de las 12:00 horas, tiempo del centro de México, el fenómeno continúa frente a las costas del Pacífico mexicano, con un desplazamiento lento hacia el norte.

Las autoridades meteorológicas mantienen la vigilancia sobre su evolución y proximidad a los estados de Colima y Jalisco.

¿Dónde se encuentra el huracán Simón a las 12:00 horas?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el centro del Huracán Simón se localiza a 185 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 345 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El ciclón presenta un desplazamiento hacia el norte a una velocidad de 2 kilómetros por hora, de acuerdo con el reporte de las 12:00 horas.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional

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La actualización indica que Simón conserva la categoría 4, con vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora y rachas de 295 kilómetros por hora.

Conagua pide atender recomendaciones de Protección Civil

Ante la presencia del Huracán Simón en el océano Pacífico, el SMN pidió a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos oficiales y a las recomendaciones de Protección Civil.

La dependencia también exhortó a compartir las actualizaciones sobre el desarrollo del fenómeno para que los habitantes de las regiones expuestas conozcan las condiciones previstas.

El huracán permanece bajo vigilancia debido a su intensidad y cercanía con las costas del occidente de México.

Las autoridades recomendaron seguir los canales oficiales de información ante posibles cambios en su desplazamiento, intensidad y trayectoria.

IO

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