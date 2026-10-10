Huracán Simón categoría 4: ¿Dónde se encuentra este sábado 10 de octubre? Conagua actualiza su trayectoria

El Huracán Simón se mantiene en categoría 4 en la escala Saffir-Simpson este sábado 10 de octubre de 2026, con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora y rachas de hasta 295 kilómetros por hora, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con la actualización de las 12:00 horas, tiempo del centro de México, el fenómeno continúa frente a las costas del Pacífico mexicano, con un desplazamiento lento hacia el norte.

Las autoridades meteorológicas mantienen la vigilancia sobre su evolución y proximidad a los estados de Colima y Jalisco.

¿Dónde se encuentra el huracán Simón a las 12:00 horas?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el centro del Huracán Simón se localiza a 185 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 345 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El ciclón presenta un desplazamiento hacia el norte a una velocidad de 2 kilómetros por hora, de acuerdo con el reporte de las 12:00 horas.

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La actualización indica que Simón conserva la categoría 4, con vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora y rachas de 295 kilómetros por hora.

Conagua pide atender recomendaciones de Protección Civil

Ante la presencia del Huracán Simón en el océano Pacífico, el SMN pidió a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos oficiales y a las recomendaciones de Protección Civil.

La dependencia también exhortó a compartir las actualizaciones sobre el desarrollo del fenómeno para que los habitantes de las regiones expuestas conozcan las condiciones previstas.

🌀Actualización de las 12:00 horas sobre el #Huracán #Simon en el océano #Pacífico. ⚠️Mantente informado/a, comparte nuestras actualizaciones y no olvides atender las indicaciones de Protección Civil de tu localidad. https://t.co/6IKZKAtZpI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 10, 2026

El huracán permanece bajo vigilancia debido a su intensidad y cercanía con las costas del occidente de México.

Las autoridades recomendaron seguir los canales oficiales de información ante posibles cambios en su desplazamiento, intensidad y trayectoria.

IO