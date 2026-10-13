Servicio Meteorológico vigila la Depresión Tropical 21-E que podría convertirse en el Huracán Trrudy en el Oceáno Pacífico

La Depresión Tropical Veintiuno-E, formada en el océano Pacífico mexicano, podría intensificarse durante octubre de 2026 hasta convertirse en el Huracán Trudy de categoría 4, de acuerdo con las proyecciones meteorológicas difundidas sobre la evolución del sistema.

El fenómeno se desarrolla al sur de las costas mexicanas, donde las condiciones atmosféricas y oceánicas favorecen su fortalecimiento. De alcanzar la intensidad de tormenta tropical, recibiría el nombre de Trudy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigilancia sobre este sistema debido a su posible trayectoria hacia el occidente del país, principalmente en las proximidades de Michoacán y Jalisco.

¿Cuándo podría formarse el huracán Trudy en México?

La depresión tropical Veintiuno-E podría evolucionar primero a tormenta tropical y posteriormente alcanzar la categoría de huracán durante los próximos días.

Las proyecciones mencionadas apuntan a una posible intensificación hasta la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, aunque esta evolución dependerá de las condiciones atmosféricas y oceánicas que encuentre durante su desplazamiento.

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Un huracán de categoría 4 presenta vientos máximos sostenidos de entre 209 y 251 kilómetros por hora.

Por ahora, es importante distinguir que Trudy todavía no ha alcanzado esa intensidad y la categoría prevista corresponde a un pronóstico, sujeto a cambios.

¿Qué estados podrían resultar afectados por Trudy?

De acuerdo con la trayectoria proyectada, el sistema podría alcanzar una de sus mayores intensidades aproximadamente a 200 kilómetros al oeste de Punta San Telmo, Michoacán, en una zona marítima próxima a Jalisco.

Por esta razón, ambas entidades figuran entre las regiones que deberán prestar atención a los próximos avisos meteorológicos.

Sin embargo, la cercanía prevista del ciclón a las costas no significa necesariamente que vaya a tocar tierra. Su trayectoria e intensidad podrían modificarse conforme avance.

⚠️ El #SMNmx vigila 2 #CiclonesTropicales en el océano #Pacífico: el #Huracán #Simon y la #DepresiónTropical Veintiuno-E. En el siguiente aviso te damos toda la información. No olvides consultar fuentes oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil de tu localidad https://t.co/fXFq251oWk — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 13, 2026

SMN mantiene vigilancia sobre depresión tropical Veintiuno-E

El Servicio Meteorológico Nacional dará seguimiento a la evolución del fenómeno para determinar sus posibles efectos en las costas del Pacífico mexicano.

La formación de Trudy dependerá de que la depresión tropical alcance vientos sostenidos suficientes para recibir la clasificación de tormenta tropical.

Las autoridades recomiendan consultar los avisos del SMN y de Protección Civil para conocer las actualizaciones sobre su trayectoria, intensidad y posibles zonas de afectación.

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