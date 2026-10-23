Detienen en Jalisco a el 'Compa Mike 517', buscado en Estados Unidos

Miguel Casillas, mejor conocido en redes sociales como "Compa Mike 517", es un ciudadano estadounidense que fue detenido en Zapopan, Jalisco, tras un fuerte operativo desplegado por las autoridades estatales en colaboración con el Servicio de Marshals de los Estados Unidos.

Contaba con una orden de aprehensión vigente emitida en San Diego, California, por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y delitos federales contra la salud.

El arresto se llevó a cabo en las inmediaciones de la colonia Residencial Poniente / Valle Real mediante una movilización de inteligencia táctica por tierra y aire que involucró el uso de drones y helicópteros.

Tras ser asegurado por la Comisaría de Inteligencia y la Policía de Jalisco, fue trasladado y puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para realizar los trámites correspondientes y ser entregado a las autoridades estadounidenses.