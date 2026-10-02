Detienen en Zapopan a Miguel Ángel “N”, alias “Sol” o “Mike”, por presunto huachicol

La Secretaría de Marina (Semar) informó la detención en Zapopan, Jalisco, de Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”, quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos relacionados con hidrocarburos.

De acuerdo con la dependencia, la captura fue resultado de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La Marina señaló que continuará informando sobre los resultados de estas acciones conforme avance el proceso.

¿Quién es Miguel Ángel “N”, alias “Sol” o “Mike”?

Reportes periodísticos identifican al detenido como Miguel Ángel Solano Ruiz, también conocido como “El Capitán Sol” o “El Mike”, un capitán de corbeta retirado de la Marina.

Investigaciones de la FGR lo han señalado como uno de los presuntos operadores de una red dedicada al contrabando ilegal de combustibles mediante aduanas marítimas.

Entre las líneas de investigación también aparece su posible participación en la gestión de pagos a funcionarios aduanales para facilitar operaciones vinculadas con hidrocarburos.

Noticia Destacada Operativo en Chiapas deja 57 detenidos; ligan a 34 con ataque que dejó tres muertos

¿De qué se le acusa?

La orden de aprehensión está relacionada con su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, de acuerdo con la información difundida por la Semar.

Investigaciones previas de la FGR habían colocado a Solano Ruiz como una figura relevante dentro de una estructura señalada por presuntas operaciones de huachicol fiscal. Esas indagatorias también han derivado en procesos contra otros exintegrantes de la Marina.

#ÚltimaHora



Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional, en coordinación con la @FGRMexico y @SSPCMexico, se realizó la detención en Zapopan, Jalisco, de Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”,… pic.twitter.com/0oQxSF53XA — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 2, 2026

La detención en Zapopan abre ahora una nueva etapa judicial. Miguel Ángel “N” deberá ser puesto a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica con base en los elementos presentados por la Fiscalía.

IO