Capturan en Zapopan a ciudadano de EU buscado por Interpol por tráfico de armas

Un ciudadano estadounidense buscado por autoridades internacionales fue detenido en Zapopan, Jalisco, después de un operativo coordinado entre corporaciones mexicanas y la agencia U.S. Marshals.

El hombre, identificado como Michael “N”, de 35 años, contaba con una orden de aprehensión con fines de extradición por los delitos de posesión y tráfico de armas de fuego y cartuchos, de acuerdo con la información difundida por autoridades estatales.

La captura se concretó después de un intercambio de información que permitió establecer que el ciudadano estadounidense se encontraba en territorio jalisciense. Personal de la Comisaría de Inteligencia de Jalisco inició labores de seguimiento hasta localizarlo en el municipio de Zapopan.

¿Dónde fue detenido Michael “N” en Zapopan?

El operativo concluyó en el cruce de la calle Ontario y avenida del Sendero, en la colonia El Campestre.

En ese punto, agentes estatales ubicaron a un hombre cuyas características coincidían con la información proporcionada por las autoridades estadounidenses. Tras verificar su identidad, se confirmó que se trataba de la persona buscada mediante los mecanismos de cooperación internacional.

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Durante la revisión, los policías también localizaron una porción de vegetal verde con características similares a la marihuana.

Las autoridades mexicanas establecieron comunicación con U.S. Marshals para confirmar tanto la identidad del detenido como la vigencia del mandamiento judicial existente en su contra.

¿De qué delitos era acusado el estadounidense detenido en Jalisco?

Michael “N” era requerido en Estados Unidos por acusaciones relacionadas con posesión y tráfico de armas de fuego y cartuchos. Su búsqueda involucró mecanismos de cooperación con Interpol y autoridades estadounidenses.

Después de concretarse la detención, quedó a disposición de las autoridades federales encargadas de continuar con el procedimiento correspondiente.

La información proporcionada señala que posteriormente fue trasladado directamente a Estados Unidos, con lo que concluyó el proceso para su entrega a las autoridades de ese país.

La captura se suma a otros operativos realizados en Zapopan relacionados con delitos de armas. En julio, por ejemplo, la Fiscalía General de la República informó sobre el cumplimiento de otra orden de aprehensión contra una persona requerida por delitos relacionados con armamento en ese municipio.

CAE IMPORTANTE TRAFICANTE DE ARMAS EN ZAPOPAN JALICO ERA DE LOS MÁS BUSCADOS. pic.twitter.com/qaKGINPqzH — EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y GUARDIA NACIONAL México (@EJTO_FAM_GN) August 7, 2026

Cooperación entre México y Estados Unidos permite localizar a fugitivos

El caso de Michael “N” destaca la coordinación entre corporaciones de Jalisco y U.S. Marshals para rastrear a personas buscadas por la justicia estadounidense que se encuentran en México.

Este tipo de procedimientos requiere verificar la existencia de órdenes judiciales y establecer comunicación entre autoridades antes de efectuar la entrega o traslado de la persona requerida.

En el caso registrado en Zapopan, el intercambio de información permitió localizar al ciudadano estadounidense y ponerlo bajo custodia para continuar con su traslado a Estados Unidos.

Las acusaciones señaladas forman parte del proceso seguido en territorio estadounidense, por lo que corresponderá a las autoridades judiciales de ese país determinar su responsabilidad conforme avance el caso.

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