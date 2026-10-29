Muere el 'Monstruo de Atizapán' en penal del Edomex; esto se sabe de la causa de su muerte

Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como el 'Monstruo de Atizapán', murió la madrugada de este jueves 29 de octubre de 2026, a los 78 años de edad, dentro del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, Estado de México.

El hombre, detenido en 2021 y sentenciado por diversos feminicidios, fue encontrado sin vida en su celda por personal del centro penitenciario, donde permanecía recluido desde hace cinco años.

Los primeros reportes indican que su fallecimiento ocurrió por causas naturales, después de enfrentar diversos problemas de salud que habían requerido atención hospitalaria.

¿De qué murió el 'Monstruo de Atizapán'?

De acuerdo con la información difundida sobre su fallecimiento, Mendoza Celis padecía diabetes e hipertensión, enfermedades que habían complicado su estado de salud durante su estancia en prisión.

Los reportes iniciales atribuyen el deceso a causas naturales. El interno también había presentado problemas respiratorios, por los cuales fue trasladado a un hospital de Toluca en agosto de 2025.

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En aquella ocasión recibió atención médica debido a complicaciones respiratorias asociadas con una estenosis traqueal y neumonía.

¿Quién era Andrés Filomeno Mendoza Celis, el 'Monstruo de Atizapán'?

Andrés Filomeno Mendoza Celis fue detenido en mayo de 2021 por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), tras las investigaciones por la desaparición y el feminicidio de una mujer en Atizapán de Zaragoza.

Durante las diligencias realizadas en su domicilio, ubicado en la colonia Lomas de San Miguel, las autoridades localizaron restos humanos y pertenencias de distintas víctimas, lo que permitió ampliar las investigaciones.

El caso derivó en múltiples procesos judiciales por feminicidio, homicidio y delitos relacionados con la desaparición de personas.

¿Cuántas sentencias recibió el 'Monstruo de Atizapán'?

Mendoza Celis acumuló ocho sentencias condenatorias, entre ellas una de prisión vitalicia, otra de 92 años de cárcel y seis más de 55 años cada una.

#ÚLTIMAHORA🚨I Fallece a los 78 años Andrés Filomeno Mendoza Celis, “El Caníbal de #Atizapán” Andrés Filomeno Mendoza Celis falleció este 29 de octubre de 2026 mientras se encontraba hospitalizado bajo custodia penitenciaria en #Toluca, Estado de México, debido a complicaciones respiratorias y diabetes tipo 2. ‼️El feminicida serial, detenido en mayo de 2021 tras el asesinato de Reyna González Amador en Atizapán de Zaragoza, acumuló ocho sentencias condenatorias —incluida una prisión vitalicia— tras el hallazgo de más de 4,300 restos óseos y múltiples objetos personales en su domicilio, un caso que conmocionó al país y dio origen a la serie documental Caníbal: indignación total. Vía 📸: @HtTrejo @sdpnoticias #Urgente #Ahora #México #Justicia — Josue Aguilar (@josuealeexis) October 29, 2026

La última condena fue dictada en febrero de 2024 por delitos de feminicidio y desaparición de personas. Las investigaciones lo relacionaron con al menos 19 víctimas.

El fallecimiento de Andrés Filomeno Mendoza Celis ocurrió mientras cumplía sus condenas en el penal de Tenango del Valle, donde había presentado complicaciones de salud durante los últimos años.

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