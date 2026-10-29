Juventudes Renacimiento en Yucatán: estos son los documentos para recibir la tarjeta este 30 de octubre

Los jóvenes seleccionados en el programa Juventudes Renacimiento en Yucatán deberán acudir este viernes 30 de octubre al Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, en Mérida, para recibir sus tarjetas. La entrega comenzará a las 9:00 de la mañana en el Salón Chichén Itzá 3.

Para evitar contratiempos durante el trámite, la Secretaría de Bienestar estatal pidió a los beneficiarios llevar sus documentos en original y las copias requeridas. La convocatoria también establece condiciones específicas para quienes aún son menores de edad.

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Requisitos para recibir la tarjeta de Juventudes Renacimiento

Los beneficiarios deberán presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente (INE): original y dos copias.

original y dos copias. Acta de nacimiento vigente: original y una copia.

original y una copia. CURP actualizada: original y una copia.

original y una copia. Comprobante de domicilio: recibo de luz o agua con una antigüedad máxima de tres meses, en original y dos copias.

recibo de luz o agua con una antigüedad máxima de tres meses, en original y dos copias. Constancia de estudios: original y una copia.

Los menores de edad tendrán que acudir acompañados de su tutor, quien deberá presentar su identificación oficial en original y dos copias, además de los documentos correspondientes del beneficiario.

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¿Cómo saber si fuiste seleccionado en el programa?

Quienes todavía no han confirmado si recibirán el apoyo pueden consultar el padrón oficial de Juventudes Renacimiento en el portal de la Secretaría de Bienestar de Yucatán.

La consulta está disponible en bienestar.yucatan.gob.mx, donde los aspirantes pueden verificar si aparecen en la lista de beneficiarios.

Solo las personas seleccionadas están convocadas a la entrega de tarjetas de este viernes, por lo que es importante revisar el padrón y preparar la documentación antes de acudir al Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI.