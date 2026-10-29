Despidos en maquiladora Karim's: CCE Campeche desconoce situación de 400 trabajadores

Pese a ser el máximo organismo de representación de la iniciativa privada, el Consejo Coordinador Empresarial de Campeche desconoce la situación que enfrenta la maquiladora Karim's, pese a las versiones sobre despidos masivos y la posible liquidación de entre 300 y 400 trabajadores.

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Mientras crece la incertidumbre sobre el futuro de los empleados, el organismo empresarial no ha informado sobre gestiones para conocer el alcance del problema ni sobre posibles acciones para respaldar a quienes podrían perder su fuente de ingresos.

La falta de información también exhibe la ausencia de una postura concreta del sector empresarial ante un posible golpe al empleo en Campeche. Hasta ahora, el CCE no ha presentado cifras sobre las afectaciones laborales, no ha detallado acercamientos con la compañía y tampoco ha anunciado alguna estrategia para atender a los trabajadores si se confirman las liquidaciones.

La presidenta del organismo, Martha Reyes Aldama, reconoció que no tienen información oficial sobre el caso y aseguró que ninguna instancia les ha comunicado el cierre de la maquiladora. Ante los cuestionamientos sobre la preocupación empresarial por el desempleo, insistió en que no han recibido reportes y centró su respuesta en las actividades de capacitación y los programas que ofrece el Consejo.

Situación que contrasta con la información que previamente expuso el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Lavalle Maury, sobre la posible liquidación de entre 300 y 400 personas. Mientras esa cifra pone en riesgo a cientos de familias, el CCE mantiene su desconocimiento del caso y no precisó si ha buscado a las autoridades o a la empresa para aclarar la situación.

JGH