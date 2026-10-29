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Quintana Roo / Chetumal

Hanal Pixán 2026 en Calderitas: Conoce las actividades, fechas, horarios

La edición se estará llevando a cabo a partir del viernes 30 de octubre hasta el 1 de noviembre.

Por Redacción Por Esto!

29 de oct de 2026

1 min

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Hanal Pixán 2025 en Quintana Roo
Hanal Pixán 2025 en Quintana Roo / POR ESTO!

Para este mes de octubre y noviembre, el Hanal Pixán se llevará a cabo en Calderitas con una serie de actividades relacionadas al Día de Muertos; entre ellas la exhibición y concurso de altares, catrinas y catrines, al igual que presentaciones artísticas relacionadas con la música y el baile.

Igualmente se contará con la asistencia de agrupaciones musicales y de entretenimiento durante los días que la edición se llevará a cabo

Los altares de muertos serán uno de los principales atractivos de la celebración

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Actividades

  • Paseo de las Ánimas
  • Exhibición de 32 altares de México
  • Embarcación con catrinas
  • Artesanías y emprendedores
  • Teatro Guiño
  • Cementerio
  • Talleres
  • Zona infantil aluxitos
  • Concurso de altares
  • Calaveritas literarias
  • Aula móvil de realidad virtual de "El Principito"
  • Exhibición gastronómica
  • Recorrido recreativo Ánimas en Movimiento
  • Cine Móvil
  • Cuentos y Leyendas
  • Obre de teatro "El Itacate de Felipe"

Cartelera Artística

  • Cantante Daniela Rosell (30 de octubre)
  • TLC Band Performance Belize (30 de octubre)
  • Ballet Folclórico de Quintana Roo (31 de octubre)
  • Lucio and The New Generation (31 de octubre)
  • Payasita Anely show infantil (01 de noviembre)
  • Exobo coro instrumental (01 de noviembre)
  • Concierto danzón Banda de música del estado de Quintana Roo (01 de noviembre)
  • Concierto orquesta secretaría de seguridad ciudadana (01 de noviembre)

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