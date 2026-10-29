Hanal Pixán 2026 en Calderitas: Conoce las actividades, fechas, horarios

Para este mes de octubre y noviembre, el Hanal Pixán se llevará a cabo en Calderitas con una serie de actividades relacionadas al Día de Muertos; entre ellas la exhibición y concurso de altares, catrinas y catrines, al igual que presentaciones artísticas relacionadas con la música y el baile.
Igualmente se contará con la asistencia de agrupaciones musicales y de entretenimiento durante los días que la edición se llevará a cabo
Noticia Destacada
Hanal Pixán 2026 en Puerto Juárez: Conoce el programa del 30 de octubre al 2 de noviembre
Actividades
- Paseo de las Ánimas
- Exhibición de 32 altares de México
- Embarcación con catrinas
- Artesanías y emprendedores
- Teatro Guiño
- Cementerio
- Talleres
- Zona infantil aluxitos
- Concurso de altares
- Calaveritas literarias
- Aula móvil de realidad virtual de "El Principito"
- Exhibición gastronómica
- Recorrido recreativo Ánimas en Movimiento
- Cine Móvil
- Cuentos y Leyendas
- Obre de teatro "El Itacate de Felipe"
Cartelera Artística
- Cantante Daniela Rosell (30 de octubre)
- TLC Band Performance Belize (30 de octubre)
- Ballet Folclórico de Quintana Roo (31 de octubre)
- Lucio and The New Generation (31 de octubre)
- Payasita Anely show infantil (01 de noviembre)
- Exobo coro instrumental (01 de noviembre)
- Concierto danzón Banda de música del estado de Quintana Roo (01 de noviembre)
- Concierto orquesta secretaría de seguridad ciudadana (01 de noviembre)