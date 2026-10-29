Hanal Pixán 2026 en Calderitas: Conoce las actividades, fechas, horarios

Para este mes de octubre y noviembre, el Hanal Pixán se llevará a cabo en Calderitas con una serie de actividades relacionadas al Día de Muertos; entre ellas la exhibición y concurso de altares, catrinas y catrines, al igual que presentaciones artísticas relacionadas con la música y el baile.

Igualmente se contará con la asistencia de agrupaciones musicales y de entretenimiento durante los días que la edición se llevará a cabo

Noticia Destacada Hanal Pixán 2026 en Puerto Juárez: Conoce el programa del 30 de octubre al 2 de noviembre

Actividades

Paseo de las Ánimas

Exhibición de 32 altares de México

Embarcación con catrinas

Artesanías y emprendedores

Teatro Guiño

Cementerio

Talleres

Zona infantil aluxitos

Concurso de altares

Calaveritas literarias

Aula móvil de realidad virtual de "El Principito"

Exhibición gastronómica

Recorrido recreativo Ánimas en Movimiento

Cine Móvil

Cuentos y Leyendas

Obre de teatro "El Itacate de Felipe"

Cartelera Artística