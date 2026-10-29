¿De qué murió Patrick Stewart?, actor famoso por sus papeles en 'X-Men' y 'Star Trek'

Se ha confirmado la muerte del actor Patrick Stewart, reconocido por sus papeles en varias producciones, pero más que nada por darle vida al Profesor Charles Xavier en X-Men y al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek, proyectos que marcaron su carrera.

El actor de origen británico, perdió la vida a los 86 años de edad, el famoso logró hacer una gran trayectoria en el cine, la televisión y el teatro, Patrick Stewart es considerado uno de los actores más importantes de su generación.

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¿De qué murió Patrick Stewart?

Se sabe que fue el día de ayer miércoles 28 de octubre, cuando se reveló que el actor falleció en su residencia de Los Ángeles, California, después de enfrentar varios problemas de salud, entre ellos Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, dos padecimientos neurodegenerativos, esto fue revelado por su familia en un comunicado.

“Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de sir Patrick Stewart, ocurrido ayer en su domicilio de Los Ángeles, bajo el cariñoso cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor proceso con la enfermedad de Alzheimer y de demencia con cuerpos de Lewy”

Agregaron que estuvo acompañado de su esposa Sunny Ozell, familiares y amigos, pero no revelaron la complicación que causó la muerte del actor.

Por su parte, su familia se mostró muy agradecida por todos los mensajes de apoyo que han recibido, pero también han pedido que para honrar su memoria, apoyen a organizaciones que trabajan haciendo investigación del Alzheimer.

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