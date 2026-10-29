La Granja VIP: Así van las votaciones tras la polémica Asamblea de Nominación

El día de ayer miércoles 28 de octubre, se llevó a cabo la Asamblea de Nominación de La Granja VIP, en donde Natalia Alcocer, Pablo Montero, Niurka, Julio Camejo, Kevyn "Bicolor" y Rafa Mercadante fueron los granjeros que quedaron en la placa y en riesgos de convertirse en el octavo eliminado del reality.

Como cada semana, los granjeros se enfrentaron en un cara a cara, en donde se dijeron muchas de sus verdades y de los conflictos que han tenido a lo largo de los últimos días.

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Sin embargo, es importante mencionar que en esta segunda temporada, los participantes se encuentran divididos en dos grupos: La Resistencia y Los Disfuncionales.

De acuerdo con lo que se vivió, gran parte del equipo de los Disfuncionales se encuentra en riesgo de salir, por lo que los fans del reality, han comenzado a mostrar su apoyo a los granjeros.

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¿Cómo van las votaciones en La Granja VIP?

Por ese motivo, la página especializada en espectáculos llamada ‘Vaya Vaya’ en Facebook, ha hecho una encuesta a los fans del reality para conocer sus preferencias, aunque no son datos oficiales, revelan el panorama.

Hasta el momento, la participante que más votos recibiría es Niurka, seguidos por Kevyn "Bicolor" y Rafa Mercadante. Aquí te dejamos como van las votaciones:

Niurka 30%

Kevyn "Bicolor" 22%

Rafa Mercadante 14%

Julio Camejo 13%

Natalia Alcocer 11%

Pablo Montero 10%

Será el próximo domingo 1 de noviembre cuando se lleve a cabo la Gala de Eliminación en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca Uno y en la plataforma de Disney +.

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