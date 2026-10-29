Japay alerta por falta de agua en más de 40 colonias y fraccionamientos de Mérida este jueves

La falla en el suministro de energía eléctrica en la Planta Potabilizadora Mérida II dejó temporalmente fuera de servicio las instalaciones, situación que podría ocasionar bajas presiones o falta de agua potable en diversas colonias y fraccionamientos de Mérida.

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya trabaja para restablecer el suministro eléctrico y permitir que la planta reanude sus operaciones lo antes posible.

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Ante esta situación, el organismo advirtió que el servicio de agua podría presentar afectaciones mientras se soluciona el problema, por lo que pidió comprensión a los usuarios de las zonas involucradas.

Entre las colonias que podrían registrar problemas en el suministro se encuentran Pedregales de Nueva Mulsay, Pensiones Norte, Privada Pensiones, Quinta Mulsay, Quinta Versalles, Residencial Pensiones I y II, San Lorenzo, Vaca Feliz, Villas Zona Dorada, X'Com, Yucalpetén y Zona Dorada.

También se encuentran en la lista los fraccionamientos Carmelitas, Francisco I. Madero, Hidalgo, La Reja, López Portillo (Xoclán), Luis Echeverría Álvarez, Manuel Crescencio Rejón, Miguel Hidalgo, Mulsay de la Magdalena, Nueva Mulsay, Privada de San Pedro, San Damián, San Marcos Nocoh, Xoclán Canto y Xoclán Santos.

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Otros puntos que podrían presentar bajas presiones o falta de agua son 15 de Mayo (Hidalgo), Atlante, Ávila Gurrutia, Bosques del Poniente, Brisas del Poniente, Ciudad Industrial, Conjunto Los Naranjos, El Convento, Fuente Dorada, Hacienda Inn, Hacienda Mulsay, Hacienda San Antonio, Jardines de Nueva Mulsay II, Jardines de Nueva Mulsay III y Las Vigas.

La Japay señaló que la afectación es temporal y que el restablecimiento del servicio dependerá de la recuperación del suministro eléctrico en la planta potabilizadora. No precisó un horario para la normalización del servicio.