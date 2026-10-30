Día de Muertos 2026 en Campeche: horarios de misas en iglesias y panteones del 31 de octubre al 2 de noviembre

Con motivo de las celebraciones del Día de Muertos 2026, distintas parroquias del estado de Campeche dieron a conocer los horarios de las misas y actividades religiosas que se realizarán durante este fin de semana y el lunes 2 de noviembre, cuando cientos de familias acostumbran acudir a los cementerios para recordar a sus seres queridos fallecidos.

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Las actividades se desarrollarán en el marco de las festividades del Janal Pixán, tradición profundamente arraigada en la Península de Yucatán, que coincide con las celebraciones católicas de Todos los Santos, el domingo 1 de noviembre, y la conmemoración de los Fieles Difuntos, el lunes 2.

En municipios como Campeche, Carmen y Calkiní se tienen programadas celebraciones eucarísticas tanto en templos como en cementerios, mientras que en Dzitbalché habrá una actividad especial dirigida a los niños de catequesis y en Seybaplaya se ampliarán los horarios de acceso a los panteones.

¿A qué hora serán las misas de Día de Muertos en Campeche capital?

En San Francisco de Campeche, la Parroquia de San Román anunció que el domingo 1 de noviembre, con motivo de la solemnidad de Todos los Santos, celebrará misas a las 7:00, 8:30, 10:00 y 12:00 horas, así como a las 17:00, 18:15 y 19:30 horas. En la Capilla del Perpetuo Socorro habrá celebraciones a las 11:00 y 18:00 horas.

El Panteón San Román tendrá celebraciones el lunes a las 8:30 y 16:00 horas.

Para el lunes 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, la parroquia tendrá misas a las 7:00, 10:00 y 12:00 horas, además de las 17:00 y 19:30 horas. Ese mismo día se realizarán dos celebraciones en el Panteón San Román, a las 8:30 de la mañana y 16:00 horas, mientras que en la Capilla del Perpetuo Socorro se oficiará una misa a las 18:00 horas.

Por su parte, la Parroquia de San Antonio de Padua, ubicada en Samulá, informó que el domingo 1 de noviembre las misas se celebrarán en el terreno parroquial, conforme a sus horarios habituales.

El lunes 2 de noviembre tendrá una misa a las 8:00 horas en la parroquia, otra a las 10:00 horas en el mausoleo y una celebración a las 17:00 horas en el cementerio de Samulá, donde las familias podrán participar en la conmemoración de sus difuntos.

La parroquia también habilitó el registro de intenciones de oración en su oficina y mediante el número 981 750 3745.

En tanto, la Parroquia de Santa Lucía organizará una vigilia de adoración, oración y reparación al Santísimo Sacramento, que comenzará el sábado 31 de octubre a las 20:00 horas y concluirá el domingo 1 de noviembre a las 8:00 de la mañana.

La actividad tendrá lugar en la Capilla de Adoración Eucarística Perpetua Santa Lucía, con la participación de diferentes grupos parroquiales, que se alternarán durante las 12 horas de oración.

Misas en Ciudad del Carmen: horarios del Panteón Nuevo y Último Paseo

En Ciudad del Carmen, la Iglesia católica también anunció celebraciones especiales en los cementerios y templos con motivo de los Fieles Difuntos.

En Ciudad del Carmen habrá misas en los panteones Último Paseo y Nuevo.

La Parroquia Señor de la Misericordia informó que el lunes 2 de noviembre celebrará misas en su templo parroquial a las 7:00 y 10:30 de la mañana, además de las 19:00 horas. A las 17:30 horas se realizará otra celebración en la Capilla del Sagrado Corazón.

En el Panteón Colonia, conocido como Panteón Nuevo, se tienen programadas dos misas el lunes 2 de noviembre, a las 9:00 de la mañana y 12:00 del mediodía, de acuerdo con la programación difundida por la misma parroquia.

Por otro lado, la Parroquia de la Divina Providencia anunció celebraciones en el Panteón Último Paseo durante dos días. El domingo 1 de noviembre habrá una misa a las 10:00 de la mañana, mientras que el lunes 2 se oficiarán dos, a las 10:00 y 12:00 horas.

Estas actividades religiosas coincidirán con el Festival de Día de Muertos Vida y Memoria 2026, previsto del 31 de octubre al 2 de noviembre en Ciudad del Carmen, que contempla actividades culturales relacionadas con las tradiciones de la temporada.

Calkiní tendrá misas en el cementerio y en la Parroquia de San Luis Obispo

En el municipio de Calkiní, la Parroquia de San Luis Obispo dio a conocer una programación especial para el lunes 2 de noviembre, con celebraciones tanto en el cementerio como en distintos espacios religiosos.

Calkiní tendrá cuatro celebraciones en su cementerio el 2 de noviembre.

En el cementerio de Calkiní se realizarán cuatro misas durante el día, a las 7:00, 10:00 y 12:00 horas, así como a las 17:00 horas, para las familias que acudan a visitar las tumbas de sus seres queridos.

En la Parroquia de San Luis Obispo, las celebraciones serán a las 7:00 y 10:00 de la mañana, además de las 17:00 y 19:00 horas.

Asimismo, a las 12:00 del mediodía se oficiará una misa en la Capilla del Cristo de la Misericordia, con lo que se ampliarán las opciones para que los fieles participen en la conmemoración religiosa.

Dzitbalché celebrará Todos los Santos con actividad para niños

En Dzitbalché, la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción convocó a los niños de catequesis a participar en una celebración especial con motivo del Día de Todos los Santos.

La actividad está programada para el sábado 31 de octubre a las 18:20 horas, con punto de reunión en la Capilla de San Pedro.

La invitación contempla que los menores asistan a la Santa Misa caracterizados como algún santo o beato, con la finalidad de acercarlos a las figuras religiosas que forman parte de la tradición católica.

La celebración forma parte de las actividades parroquiales previas al domingo 1 de noviembre, fecha en la que la Iglesia católica conmemora oficialmente a Todos los Santos.

¿A qué hora abrirán los cementerios de Seybaplaya por Día de Muertos?

En Seybaplaya, el Ayuntamiento, a través de la Dirección de Infraestructura y Servicios Públicos, anunció horarios especiales de apertura en los cementerios de la cabecera municipal para facilitar las visitas durante las festividades.

Los cementerios de Seybaplaya tendrán horarios ampliados durante las festividades. / Especial

Para los días viernes 30 y sábado 31 de octubre, así como el domingo 1 de noviembre, los cementerios estarán abiertos de 7:00 de la mañana a 22:00 horas.

El lunes 2 de noviembre, el Cementerio Principal tendrá un horario ampliado, de 5:00 de la mañana a 22:00 horas, debido a la celebración de la tradicional misa de los Fieles Difuntos.

Aunque las autoridades municipales confirmaron que habrá una celebración religiosa, no precisaron el horario en el que se oficiará la misa.

Con estas actividades, las parroquias y autoridades municipales se preparan para recibir a las familias que durante el fin de semana y el lunes 2 de noviembre acudirán a iglesias y cementerios para participar en las celebraciones de Todos los Santos y Fieles Difuntos, en una temporada en la que convergen la fe católica y las tradiciones del Janal Pixán en Campeche.

JGH