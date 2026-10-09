Se registra microsismo magnitud 2.2 en la alcaldía Tlalpan, CDMX

Un microsismo de magnitud 2.2 grados se registró en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, así lo informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento telúrico ocurrió este viernes 9 de octubre de 2026 a las 16:50:06 horas (tiempo del centro de México).

El temblor se localizó en las coordenadas 19.26° Latitud y -99.21° Longitud, alcanzando una profundidad de 8.7 kilómetros.

SISMO Magnitud 2.2 Loc. TLALPAN, CDMX 09/10/26 16:50:06 Lat 19.26 Lon -99.21 Pf 8.7 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 9, 2026

Las autoridades de Protección Civil de la CDMX informaron que debido a su baja intensidad, el evento no activó la alerta sísmica masiva y, de manera preliminar, no se reportan personas lesionadas ni daños materiales en la zona.

La infraestructura urbana de la capital continúa operando de forma habitual.