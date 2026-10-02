Aseguran vivienda del ex regidor Salvador Vargas Rosas en Valladolid Nuevo

Una total incertidumbre y gran expectación reina entre los habitantes de la comunidad de Valladolid Nuevo, luego de que este viernes por la mañana se llevará a cabo el aseguramiento de la vivienda del ex noveno regidor de la pasada administración municipal, Salvador Vargas Rosas, la diligencia tomó por completa sorpresa a vecinos y residentes de la zona, quienes atestiguaron la repentina movilización en este sector del municipio de Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con las primeras indagaciones en el lugar de los hechos, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron sorpresivamente a la ubicación situada en el cruce de las calles 24 de Febrero con 16 de Septiembre, en el portón principal del domicilio y accesos de la vivienda, los agentes ministeriales procedieron a colocar los sellos oficiales de aseguramiento, marcando el inmueble bajo la custodia de la autoridad estatal.

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En una revisión detallada de la lona de clausura colocada por la FGE, correspondiente a la fecha de este viernes 2 de octubre de 2026 bajo el folio LG-101, se señala la intervención específica de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra el Patrimonio (FEDCP), el predio quedó oficialmente bajo el estatus de "Asegurado" en la manzana 15, zona 1, de esta localidad.

Hasta el momento, prevalece el hermetismo y se desconoce de manera oficial si el ex funcionario municipal, quien llegó al Cabildo postulado por la planilla del Partido Acción Nacional (PAN), fue detenido en el sitio durante el operativo.

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Llamó la atención de los lugareños que el vehículo particular del exregidor no se encontraba estacionado en el lugar al momento de la intervención ministerial, lo que alimenta las especulaciones sobre su paradero actual.

Por su parte, autoridades locales de la población han manifestado total desconocimiento sobre los motivos exactos que originaron esta diligencia judicial, asimismo, hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado no ha emitido ningún comunicado oficial que esclarezca los delitos o las líneas de investigación que motivaron la toma de la propiedad de Vargas Rosa, manteniendo en vilo a los vecinos que exigen mayor claridad sobre los hechos ocurridos en su comunidad.