El Centro Nacional de Huracanes pronostica que el huracán Simón puede llegar a categoría 4

En las últimas horas, el pasó del huracán Simón ha causado estragos en varios estados, pasando en poco tiempo de categoría 1 a categoría 2. Sin embargo, la preocupación sigue en aumento.

El Centro Nacional de Huracanes, ha lanzado una alerta, revelando que el huracán Simón, puede llegar a ser categoría 4 en las próximas horas, mientras sigue su paso con rumbo a las costas de Colima y Jalisco.

Noticia Destacada Sigue EN VIVO la trayectoria del huracán Simon en tiempo real: se esperan fuertes lluvias en estos estados

¿En dónde se encuentra el huracán Simón?

Los últimos reportes de las autoridades, ubican al fenómeno cerca de las playas de Michoacán, donde ya se presentan lluvias intensas y marea elevada, principalmente en Las Peñas, Lázaro Cárdenas, donde el agua del mar ya ha tocado algunos negocios que estaban a pie de playa.

Vídeo Destacado La Semar advirtió que el huracán podría aumentar su intensidad durante las siguientes 6 a 12 horas

¿Cuándo puede tocar tierra el huracán Simón?

Mientras el fenómeno meteorológico siga avanzando y ganando fuerza en el océano Pacífico, se espera que pueda tocar tierra durante el fin de semana, donde podría llegar a tener vientos sostenidos de hasta 165 kilómetros por hora.

En estos momentos, Simón se mueve a una velocidad de 4 kilómetros por horas, pero los meteorólogos han pronosticado que pueda tener un giro hacia el norte en la noche, aunque también va a ganar un poco de velocidad.

Para entidades del norte de #México y la #PenínsulaDeYucatán se pronostican #Lluvias con #Chubascos, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de 30 a 50 km/h, además de #Oleaje en las costas de dicha península, durante esta tarde ⬇️ https://t.co/Z690OCK8UH — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2026

Emiten alerta por el paso del huracán Simón

Por ese motivo, el Gobierno de México ha lanzado una alerta en la zona costera que va de Punta San Telmo y Punta Mita, también de la zona de Punta Mita a El Roblito y las Islas Marías.

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