Confirman captura del interno que se fugó del Cereso de Kobén en Campeche

El reo que fue reportado como desaparecido del Centro Penitenciario de San Francisco Kobén fue localizado y detenido por elementos de la Policía Estatal en la zona centro de la ciudad, por lo que fue trasladado nuevamente al penal.

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El interno, identificado con las iniciales C. E. C., presuntamente llevaba alrededor de un mes recluido cuando se detectó su ausencia durante el pase de lista, lo que derivó en una revisión al interior del centro penitenciario y un operativo de búsqueda en Kobén y comunidades cercanas.

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Tras su detención, el hombre fue llevado de regreso al Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes.