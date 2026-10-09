Autobús choca camioneta de transporte turístico en el kilómetro 14 de la Zona Hotelera de Cancún

Un autobús de transporte de pasajeros colisionó y arrastró a una camioneta de transporte turístico que se atravesó en su camino, en el kilómetro 14 de la zona hotelera, en donde no se reportaron personas lesionadas, pero el percance provocó una considerable afectación en la circulación vehicular.

El aparatoso accidente se registró alrededor de las 15:20 horas de este viernes, cuando ambos vehículos circulaban en el carril de bajada, en el sentido hacia el centro de la ciudad. Después del impacto, ambas unidades quedaron en el sentido contrario.

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Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal recibieron el reporte del accidente en el Retorno del Rey, a la altura del kilómetro 14 del bulevar Kukulcán, en donde encontraron un autobús de la línea de transporte de pasajeros que colisionó con su parte frontal el costado medio izquierdo de una camioneta, marca Ford, tipo Expeditión, utilizada para el servicio de transporte turístico.

Los primeros reportes indicaron que el chofer de la camioneta, de nombre José “N”, de 49 años de edad, provocó el percance, cuando realizó un cambio de carril para dar vuelta a la izquierda en un retorno, en el momento en que lo rebasaba el autobús.

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De esta manera, la camioneta se interpuso en la trayectoria de la unidad de pasajeros, la cual lo impacto con su parte frontal y ambos se proyectaron hacia la izquierda, invadiendo el carril contrario.

Este obstáculo en la circulación vehicular generó un congestionamiento vial por algunos momentos, principalmente en el sentido del centro de la ciudad hacia el final de la zona hotelera.