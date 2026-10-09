Virgilio Mendoza rompe con la alianza Morena-PVEM en Colima rumbo a 2027

La estrategia electoral de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Colima enfrenta una fractura tras la salida de Virgilio Mendoza Amezcua, quien decidió abandonar la dirigencia estatal del Verde por su desacuerdo con la coalición entre ambos partidos.

El anuncio ocurrió después de que Rosi Bayardo fuera designada coordinadora de la Defensa de la Trsasnformación y la Soberanía Nacional de Morena en Colima, posición vinculada con la organización del partido rumbo a las elecciones de 2027.

Mendoza cuestionó que ella encabece el proyecto político y consideró que su desempeño no alcanzó las expectativas que, a su juicio, se habían planteado.

El exdirigente explicó que aceptó institucionalmente los acuerdos de la dirigencia nacional, pero sostuvo que eso no significa que comparta la decisión. Por ello, optó por separarse del cargo e impulsar una alternativa política en la entidad.

Cerca de 40 liderazgos dejarían sus cargos en el Partido Verde

Mendoza afirmó que alrededor de 40 representantes locales del PVEM también renunciarán a sus responsabilidades partidistas para respaldar el movimiento que pretende construir en Colima.

Según expuso, quienes lo acompañan buscan una opción distinta a la alianza con Morena y consideran necesario que las decisiones electorales respondan a las condiciones políticas del estado.

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También cuestionó que las dirigencias nacionales prioricen acuerdos generales sin atender, desde su perspectiva, las demandas de la población colimense.

La ruptura ocurre antes de las elecciones de 2027

La salida de Mendoza se produce mientras los partidos políticos comienzan a definir sus estrategias para los próximos comicios. Colima renovará la gubernatura en 2027, por lo que las diferencias sobre las alianzas y la selección de perfiles pueden influir en la organización de las fuerzas políticas locales.

El exdirigente busca mantener abierta su participación en el escenario electoral y reunir a militantes inconformes con la coalición. Sin embargo, el anuncio de un nuevo movimiento no significa, por sí mismo, que exista una candidatura formal.

#ÚltimaHora | Virgilio Mendoza renuncia a la dirigencia del PVEM Colima, hace llamado a Mely, Riult y Margarita para crear frente común. https://t.co/VBK363QQW3 — Ad Colima (@AdColima) October 9, 2026

Por ahora, el principal efecto de la renuncia es la división expresada dentro del PVEM colimense y el cuestionamiento a la estrategia de alianza con Morena en la entidad.

IO