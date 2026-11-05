Reportan fuga de hidrocarburo en ducto de Pemex en Tototlán, Jalisco

La noche del 5 de noviembre de 2026, autoridades de protección civil y cuerpos de emergencia se movilizaron tras el reporte de una fuga de hidrocarburo que derivó en un incendio dentro de la infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el municipio de Tototlán, Jalisco; el reporte inicial de la emergencia se registró alrededor de las 19:15 horas.

La eventualidad tuvo lugar en las cercanías del kilómetro 1 de la carretera que conecta a Tototlán con Ocotlán. A la llegada de los cuerpos de auxilio, se confirmó una deflagración y fuego activo provocado por la liberación del combustible; se reportó un saldo preliminar de tres personas heridas que fueron trasladadas de urgencias a distintos hospitales.

🚨 ATENDEMOS INCENDIO EN DUCTO DE HIDROCARBURO EN TOTOTLÁN Esta noche, nuestros Oficiales apoyan a personal de PEMEX en la atención de una fuga de hidrocarburo que derivó en un incendio en uno de sus ductos, ubicado en el kilómetro 1 de la carretera Tototlán–Ocotlán, en el municipio de Tototlán. Como saldo del incidente, se reportan tres trabajadores lesionados, quienes ya fueron trasladados a hospitales de Guadalajara y Ocotlán para recibir atención médica. En coordinación con personal de PEMEX y Protección Civil y Bomberos de Tototlán, mantenemos labores de atención y extinción del incendio, con apoyo de vehículos y equipo especializado. Continuamos trabajando de manera coordinada para controlar la emergencia. — Protección Civil JAL (@PCJalisco) November 6, 2026

En la zona del incidente permanece un despliegue operativo coordinado entre elementos de protección civil municipal, estatal y personal técnico especializado de Pemex, quienes laboran en el control absoluto de las válvulas del ducto y en la sofocación total de los puntos de fuego restantes para mitigar cualquier riesgo adicional a la población circundante.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal