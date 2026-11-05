Reportan fuga de hidrocarburo en ducto de Pemex en Tototlán, Jalisco

La noche del 5 de noviembre de 2026, autoridades de protección civil y cuerpos de emergencia se movilizaron tras el reporte de una fuga de hidrocarburo que derivó en un incendio dentro de la infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el municipio de Tototlán, Jalisco; el reporte inicial de la emergencia se registró alrededor de las 19:15 horas.
La eventualidad tuvo lugar en las cercanías del kilómetro 1 de la carretera que conecta a Tototlán con Ocotlán. A la llegada de los cuerpos de auxilio, se confirmó una deflagración y fuego activo provocado por la liberación del combustible; se reportó un saldo preliminar de tres personas heridas que fueron trasladadas de urgencias a distintos hospitales.
En la zona del incidente permanece un despliegue operativo coordinado entre elementos de protección civil municipal, estatal y personal técnico especializado de Pemex, quienes laboran en el control absoluto de las válvulas del ducto y en la sofocación total de los puntos de fuego restantes para mitigar cualquier riesgo adicional a la población circundante.