Pemex atiende derrame de combustóleo en Salina Cruz tras lluvias provocadas por Boris

Petróleos Mexicanos informó que atiende una pérdida de contención en un ducto de combustóleo en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, tras reportes de habitantes sobre la presencia de un material viscoso en diversas calles. El hidrocarburo fue arrastrado por las lluvias recientes asociadas al fenómeno meteorológico Boris, lo que generó alerta en colonias como Lomas de Galindo y Jesús Rasgado. Las autoridades activaron de inmediato los protocolos de emergencia y suspendieron la operación del sistema de transporte afectado para mitigar el flujo.

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Vecinos de las colonias mencionadas denunciaron a través de redes sociales la dispersión del contaminante hacia zonas bajas del puerto en el Istmo de Tehuantepec. Expresaron preocupación por posibles afectaciones a cuerpos de agua cercanos, como la Laguna Superior y la laguna Bahía La Ventosa. El material se observó en vialidades después de las precipitaciones, lo que generó inquietud ambiental en la zona.

El coordinador estatal de Protección Civil de Oaxaca, Manuel Maza Sánchez, confirmó que personal de Pemex identificó y aisló la pérdida de contención. Brigadas especializadas trabajan con cordones oleofílicos para la recuperación del material, con apoyo de la Guardia Nacional, Sedena, policía, bomberos y Protección Civil local. Las labores se concentran en la absorción, recolección y confinamiento del hidrocarburo.

Fuga de #hidrocarburo de #Pemex arrastra contaminación a varias colonias de #SalinaCruz con las lluvias#JaimeGUERRERO



Una fuga de hidrocarburos proveniente de instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) afecta a varias colonias del puerto de Salina Cruz, en el Istmo de… pic.twitter.com/lAnRt8mL0h — Jaime Guerrero (@jaimeguerrero08) June 9, 2026

Hasta el momento, las autoridades descartan riesgo inmediato para la población, ya que el derrame se encuentra focalizado principalmente en tres calles. Pemex reitera que la situación está bajo control y mantiene monitoreo permanente mientras continúan los trabajos de limpieza y saneamiento para evitar mayor dispersión por las lluvias. No se reportan afectaciones mayores al ecosistema hasta ahora.