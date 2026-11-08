Camioneta atropella ciclistas en SLP; deja un muerto y un lesionado de gravedad

Durante la mañana de este domingo 8 de noviembre, tuvo lugar un percance vial que cobró la vida de un ciclista y dejó a otro gravemente herido en la capital de San Luis Potosí. El accidente ocurrió cuando un grupo de ciclistas fue atropellado por una camioneta que circulaba por el Circuito Potosí.

De acuerdo con los reportes, el grupo de ciclistas se encontraba realizando un entrenamiento como parte de su preparación para una peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe prevista para el mes de diciembre; sin embargo, esto se vio opacado cuando fueron embestidos por una camioneta.

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El choque deja un muerto y un ciclista en estado crítico

El accidente tuvo lugar en la lateral del bulevar Antonio Rocha Cordero (Circuito Potosí), en las proximidades del cruce con la avenida Chapultepec y frente a la plaza comercial The Park, al poniente de la ciudad. Según los primeros informes, los deportistas se desplazaban hacia la zona conocida como Las Cuestas cuando fueron embestidos por una camioneta.

Tras el impacto, uno de los integrantes del grupo falleció en el lugar debido a la severidad de las lesiones, mientras que otro ciclista requirió traslado de urgencia al hospital en estado crítico. Al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal y corporaciones de emergencia para acordonar el área, agilizar el tránsito y prestar auxilio a los afectados.

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Las autoridades locales mantienen en desarrollo las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del atropellamiento, definir la situación jurídica del conductor involucrado e identificar de manera oficial a las víctimas.

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