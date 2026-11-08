Motociclista se estrella contra una camioneta en avenida Isla de Tris de Ciudad del Carmen

Un joven motociclista resultó con diversos golpes luego de protagonizar un accidente de tránsito al impactarse de lleno contra la parte trasera de una camioneta particular sobre la avenida Isla de Tris, en Ciudad del Carmen.



El percance dejó daños materiales en ambas unidades y ocasionó afectaciones momentáneas a la circulación vehicular, aunque afortunadamente el lesionado no requirió traslado hospitalario.



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Los hechos se registraron sobre la avenida Isla de Tris, en el entronque con la avenida Boquerón del Palmar, a escasos metros de los semáforos de ese sector, donde la circulación vehicular se vio interrumpida momentáneamente debido a que la motocicleta terminó tendida sobre uno de los carriles de la vía rápida.



De acuerdo con la información recabada en el lugar, la conductora de una camioneta Chevrolet Tracker, color plata, circulaba aparentemente con preferencia de paso cuando tuvo que reducir considerablemente la velocidad debido a que otra motocicleta se atravesó frente a ella, situación que la obligó a frenar para evitar un posible accidente.



Sin embargo, el joven que conducía una motocicleta Italika, color azul, que avanzaba detrás de la camioneta, presuntamente no mantenía la distancia de seguridad necesaria y, al percatarse de que la unidad de adelante había disminuido su velocidad, intentó frenar, pero no consiguió detenerse a tiempo.



Como consecuencia, terminó impactándose de manera directa contra la parte trasera de la Chevrolet Tracker, provocando daños en la carrocería de la camioneta y afectaciones en la motocicleta. Debido a la fuerza del impacto, el vehículo de dos ruedas terminó derribado a mitad de la vialidad, mientras que el conductor quedó con algunos golpes.



Tras el reporte del accidente, al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes se encargaron de valorar al motociclista y proporcionarle atención prehospitalaria. Después de la revisión correspondiente, determinaron que presentaba lesiones menores que no ameritaban su traslado a un centro hospitalario, por lo que permaneció en el lugar.



Por su parte, la conductora de la camioneta solicitó la intervención de su compañía aseguradora para realizar los trámites correspondientes y buscar un acuerdo con el motociclista por los daños materiales ocasionados durante el percance.





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Minutos más tarde también hicieron acto de presencia peritos de Tránsito, quienes tomaron conocimiento de los hechos, recabaron información sobre la mecánica del accidente y realizaron las diligencias necesarias para el deslinde de responsabilidades.



Finalmente, una vez concluidas las primeras actuaciones, ambas unidades fueron retiradas hacia un costado de la avenida para liberar los carriles afectados y permitir que la circulación vehicular volviera a desarrollarse con normalidad en este importante sector de Ciudad del Carmen.