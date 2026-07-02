Adolescente atropella a monjes budistas en Tailandia; mueren 8 y hay 14 heridos

Ocho monjes budistas murieron y 14 más resultaron heridos después de ser atropellados por una camioneta conducida por un menor de edad en la provincia de Mukdahan, al noreste de Tailandia.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas locales, cuando un grupo de 34 monjes realizaba un peregrinaje a pie por una carretera. De acuerdo con las autoridades provinciales, varios integrantes del grupo fueron embestidos por el vehículo, cuyo conductor fue detenido.

¿Qué pasó con los monjes budistas en Tailandia?

El gobernador de Mukdahan, Worayan Boonnarach, informó que cinco monjes murieron en el lugar del accidente y tres más fallecieron en el hospital. Otros 14 resultaron lesionados, cuatro de ellos en estado crítico.

El grupo había iniciado una caminata religiosa en Mukdahan y tenía previsto concluirla en Ubon Ratchathani, en una ruta de aproximadamente 200 kilómetros.

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¿Quién conducía la camioneta?

Las autoridades confirmaron que al volante iba un menor de edad. Aunque no se precisó oficialmente su edad, medios locales lo identificaron como un adolescente de 11 años.

La policía provincial informó que el joven fue detenido y que sus padres fueron citados para declarar. Las investigaciones buscan determinar las causas del accidente y si hubo negligencia familiar.

A peaceful morning turned into an unimaginable tragedy. At least eight Buddhist monks were killed after an 11-year-old drove a pickup truck into them in Thailand's Mukdahan province. Prayers for the victims and their families. 🙏💔

. pic.twitter.com/Wezsi3aubz — sunil kumar rana (@1984sunil) July 2, 2026

¿Cómo ocurrió el atropellamiento?

De acuerdo con testimonios citados por autoridades, los monjes caminaban en sentido contrario al tráfico. Los primeros integrantes del grupo alcanzaron a apartarse cuando vieron que la camioneta se desviaba, pero varios de los que iban detrás fueron arrollados.

Equipos médicos y voluntarios llegaron al sitio unos 10 minutos después del accidente y trasladaron a los heridos al hospital.

El caso conmocionó a Tailandia, donde alrededor del 90 por ciento de la población profesa el budismo.

IO