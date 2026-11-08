Preinscripciones 2027-2028 en Yucatán para preescolar inician este 9 de noviembre: Fechas, requisitos y cómo realizar el trámite en línea

La preinscripción para el ciclo escolar 2027-2028 en escuelas públicas de Yucatán comenzará este 9 de noviembre de 2026, informó la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey), cuyo proceso será gratuito y estará disponible hasta el 11 de diciembre, con fechas específicas para preescolar, primaria y secundaria.

Madres, padres de familia y tutores podrán realizar el trámite por internet o mediante el proceso simplificado, de acuerdo con las opciones disponibles en cada localidad.

La convocatoria contempla el ingreso a segundo y tercer grado de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, además de un procedimiento especial para primer grado de preescolar.

¿Cuándo son las preinscripciones escolares en Yucatán 2026?

El calendario de preinscripciones de la Segey establece los siguientes periodos para registrar a estudiantes de nuevo ingreso:

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Preescolar: del 9 al 19 de noviembre de 2026.

del 9 al 19 de noviembre de 2026. Primaria: del 17 al 26 de noviembre de 2026.

del 17 al 26 de noviembre de 2026. Secundaria: del 24 de noviembre al 11 de diciembre de 2026.

Para segundo de preescolar, podrán registrarse menores que cumplan cuatro años al 31 de diciembre de 2027, mientras que para tercero se requiere cumplir cinco años en esa misma fecha.

En primero de primaria, los alumnos deberán tener seis años cumplidos a más tardar el 31 de diciembre de 2027. Para secundaria, el registro está dirigido a quienes cursan sexto grado de primaria o concluyeron ese nivel, conforme a los requisitos de edad de cada modalidad.

¿Cómo hacer la preinscripción en línea de la Segey?

Las familias deberán ingresar al portal oficial de preinscripciones: https://preinscripciones.segey.gob.mx/ y seleccionar el apartado “Proceso en línea”, donde podrán consultar los planteles disponibles y elegir las escuelas de su preferencia.

Según el nivel educativo y la oferta de cada localidad, será posible seleccionar entre dos y cuatro opciones escolares. Es importante ordenar los planteles conforme a la prioridad de cada familia, debido a que el orden de preferencia no podrá modificarse una vez concluido el periodo de registro.

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Para realizar la preinscripción, se recomienda tener a la mano los siguientes datos:

CURP del alumno y del tutor legal.

Comprobante de domicilio.

Claves de los centros de trabajo (CCT) de las escuelas seleccionadas.

Datos de hermanos inscritos en los planteles elegidos, cuando corresponda.

Las claves escolares pueden consultarse en el apartado “Ubica tu escuela” del portal de la Segey.

¿Dónde hacer la preinscripción si no tengo internet?

Las madres, padres y tutores que no cuenten con conexión a internet podrán acudir a las sedes de atención habilitadas por la Segey en Yucatán.

Los puntos de apoyo atenderán de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas. La convocatoria oficial incluye el listado de las sedes disponibles para recibir orientación y realizar el trámite.

¿Cuándo publican los resultados de preinscripción 2027-2028?

La Segey dará a conocer los resultados de asignación escolar en las siguientes fechas:

Preescolar y primaria: 27 de enero de 2027.

27 de enero de 2027. Secundaria: 28 de enero de 2027.

Las familias podrán consultar la escuela asignada en el portal de preinscripciones o en https://educacion.yucatan.gob.mx/.

La dependencia informó que todos los estudiantes tendrán garantizado un lugar en alguna de las opciones seleccionadas o en los turnos alternos correspondientes, conforme a los criterios de asignación.