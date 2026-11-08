Marina y SSP desmantelan narcolaboratorio en Tlatlauquitepec

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Puebla y corporaciones de policía municipal, intervinieron y desmantelaron un laboratorio clandestino dedicado a la producción de drogas sintéticas en los límites de los municipios de Tlatlauquitepec y Atempan.

De acuerdo con los reportes el laboratorio se encontraba en la región Sierra Nororiental, en los límites de los municipios de Tlatlauquitepec y Atempan. Las autoridades informaron que dentro de las instalaciones se encontraron más de 600 kilos de drogas sintéticas en proceso de elaboración.

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El operativo conjunto de las autoridades dio como resultado la captura de dos personas y el aseguramiento de un predio acondicionado con maquinaria industrial y utensilios químicos. En el sitio se hallaron aproximadamente 650 kilogramos de metanfetamina en proceso de elaboración.

También se informó que se encontraron múltiples tambos, bidones con sustancias precursoras, ollas de cocimiento y tanques de gas empleados para el procesamiento reactivo de sustancias ilícitas. Durante el operativo se logró la detención de Jaime N., de 18 años, y Miguel N., de 53 años.

En Puebla, como resultado de un operativo encabezado por @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico, @FGRMexico y autoridades estatales y municipales, fueron detenidas dos personas y se desmanteló un laboratorio clandestino utilizado para la producción de drogas sintéticas, donde se aseguraron 650 kilos de metanfetamina en proceso de elaboración, diversas sustancias químicas, cuatro reactores de destilación y equipo especializado para la fabricación de esta droga. Este aseguramiento representa una afectación a las capacidades de producción de drogas sintéticas de la delincuencia organizada y evita que estas sustancias lleguen a las calles y pongan en riesgo la salud de la población, especialmente de las y los jóvenes. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 8, 2026

Este golpe a la infraestructura del crimen organizado se registró apenas horas después de la inhabilitación de un mega narcolaboratorio en la comunidad de Agua Escondida, municipio de Tlachichuca, el cual constaba de 11 áreas de procesamiento. Se informó que se mantendrán patrullajes y vigilancia en las zonas para erradicar estos laboratorios.

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