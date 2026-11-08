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Choque por alcance entre dos autos afecta el tráfico de Plaza Palmira en Ciudad del Carmen

El accidente dejó únicamente daños materiales y ocasionó afectaciones momentáneas a la circulación de automovilistas que salían del centro comercial.

Por Israel Lozano

8 de nov de 2026

2 min

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Las unidades quedaron detenidas en el área de salida del centro comercial
Las unidades quedaron detenidas en el área de salida del centro comercial / Israel Lozano


Un accidente de tránsito entre dos automóviles particulares se registró en una de las salidas de Plaza Palmira, ubicada sobre la avenida Isla de Tris, en la colonia Belisario Domínguez de Ciudad del Carmen, donde ambas unidades protagonizaron una colisión por alcance que dejó como saldo únicamente daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con los datos recabados, los hechos ocurrieron cuando la conductora de un automóvil Nissan Sentra, color blanco, salía del estacionamiento de la plaza comercial con la intención de incorporarse a la avenida Isla de Tris.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 105, cerca del puente Chen Kan y de la comunidad de Punta Xen

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Sin embargo, durante la maniobra fue impactada por la parte trasera por el conductor de un automóvil Nissan Versa, también de color blanco, quien presuntamente realizaba la misma maniobra para abandonar el estacionamiento del centro comercial.

A consecuencia del contacto entre ambas unidades, los vehículos presentaron daños materiales y quedaron detenidos en el área de salida, obstruyendo parcialmente el paso de otros automovilistas que intentaban abandonar las instalaciones de Plaza Palmira.

Ante esta situación, los involucrados solicitaron la intervención de sus respectivas compañías aseguradoras, por lo que permanecieron en el sitio a la espera de los ajustadores, quienes se encargaron de realizar la valoración de los daños y determinar las responsabilidades correspondientes.

Una Dodge Journey y un Volkswagen Polo protagonizaron un choque que bloqueó momentáneamente la circulación en el cruce de las calles 31 y 28, en Ciudad del Carmen.

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Finalmente, después de las diligencias y el diálogo entre las partes, los conductores lograron llegar a un acuerdo mediante sus aseguradoras para la reparación de los daños ocasionados. Posteriormente, ambas unidades fueron retiradas del lugar, permitiendo que la circulación en la salida de la plaza comercial volviera a la normalidad.

Afortunadamente, el percance no dejó personas lesionadas ni requirió el traslado de alguno de los involucrados a un centro hospitalario.

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