Choque por alcance entre dos autos afecta el tráfico de Plaza Palmira en Ciudad del Carmen



Un accidente de tránsito entre dos automóviles particulares se registró en una de las salidas de Plaza Palmira, ubicada sobre la avenida Isla de Tris, en la colonia Belisario Domínguez de Ciudad del Carmen, donde ambas unidades protagonizaron una colisión por alcance que dejó como saldo únicamente daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.



De acuerdo con los datos recabados, los hechos ocurrieron cuando la conductora de un automóvil Nissan Sentra, color blanco, salía del estacionamiento de la plaza comercial con la intención de incorporarse a la avenida Isla de Tris.



Noticia Destacada Choque entre camioneta JAC y Honda Civic deja cinco lesionados en la carretera Campeche-Carmen

Sin embargo, durante la maniobra fue impactada por la parte trasera por el conductor de un automóvil Nissan Versa, también de color blanco, quien presuntamente realizaba la misma maniobra para abandonar el estacionamiento del centro comercial.



A consecuencia del contacto entre ambas unidades, los vehículos presentaron daños materiales y quedaron detenidos en el área de salida, obstruyendo parcialmente el paso de otros automovilistas que intentaban abandonar las instalaciones de Plaza Palmira.



Ante esta situación, los involucrados solicitaron la intervención de sus respectivas compañías aseguradoras, por lo que permanecieron en el sitio a la espera de los ajustadores, quienes se encargaron de realizar la valoración de los daños y determinar las responsabilidades correspondientes.



Noticia Destacada Choque en el Centro de Ciudad del Carmen bloquea la circulación en la calle 31

Finalmente, después de las diligencias y el diálogo entre las partes, los conductores lograron llegar a un acuerdo mediante sus aseguradoras para la reparación de los daños ocasionados. Posteriormente, ambas unidades fueron retiradas del lugar, permitiendo que la circulación en la salida de la plaza comercial volviera a la normalidad.



Afortunadamente, el percance no dejó personas lesionadas ni requirió el traslado de alguno de los involucrados a un centro hospitalario.