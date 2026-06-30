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México vs. Ecuador: Sheinbaum y Brugada asisten al Festival Futbolero en el Parque Tezozómoc

Cientos de aficionados recibieron a ambas mandatarias entre porras y aplausos en uno de los principales puntos de reunión para apoyar al Tri en la Ciudad de México.

Ana García

Por Ana García

30 de jun de 2026

1 min

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Las mandatarias se vuelven a reunir por el futbol
Las mandatarias se vuelven a reunir por el futbol

La presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, asistieron este martes al Parque Tezozómoc, en la alcaldía Azcapotzalco, para convivir con los aficionados que siguieron el partido entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A su llegada al Festival Futbolero, ambas mandatarias fueron recibidas entre aplausos, porras y banderas mexicanas por cientos de personas que desde temprana hora se reunieron para apoyar a la Selección Mexicana en uno de los principales puntos de encuentro de la capital.

El Festival Futbolero reunió a familias, jóvenes y aficionados de todas las edades, quienes disfrutaron de la transmisión del encuentro en una pantalla gigante, además de participar en actividades recreativas y culturales organizadas como parte de la celebración mundialista.