México vs. Ecuador: Sheinbaum y Brugada asisten al Festival Futbolero en el Parque Tezozómoc

La presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, asistieron este martes al Parque Tezozómoc, en la alcaldía Azcapotzalco, para convivir con los aficionados que siguieron el partido entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A su llegada al Festival Futbolero, ambas mandatarias fueron recibidas entre aplausos, porras y banderas mexicanas por cientos de personas que desde temprana hora se reunieron para apoyar a la Selección Mexicana en uno de los principales puntos de encuentro de la capital.

El Festival Futbolero reunió a familias, jóvenes y aficionados de todas las edades, quienes disfrutaron de la transmisión del encuentro en una pantalla gigante, además de participar en actividades recreativas y culturales organizadas como parte de la celebración mundialista.