Identifican a Pablo Osorio, el último minero desaparecido en Concordia; será sepultado en Oaxaca

El cuerpo de Pablo Osorio Sánchez, uno de los trabajadores mineros privados de la libertad en Concordia, Sinaloa, fue identificado oficialmente por sus familiares, con lo que concluyó el proceso de reconocimiento de las diez víctimas de este caso.

El ingeniero civil, originario de Tlaxiaco, Oaxaca, desapareció el 23 de enero de 2026 en Concordia, donde también fueron privados de la libertad otros trabajadores vinculados a empresas del sector minero.

¿Qué pasó con Pablo Osorio Sánchez?

El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas informó que la familia de Pablo Osorio acudió al Centro Médico Forense Federal para reconocer el cuerpo, acompañada por sus representantes legales.

Tras la diligencia, los familiares aceptaron los restos e iniciaron los trámites administrativos para trasladarlos a Tlaxiaco, Oaxaca, su lugar de origen. El cuerpo será velado en la comunidad de El Vergelito y después será sepultado en el panteón municipal del Barrio de San Pedro.

La identificación se dio después de meses de diligencias forenses. En abril, la familia había señalado inconsistencias en el proceso y pidió una revisión más amplia antes de aceptar los restos.

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¿Cómo ocurrió la desaparición de los mineros en Concordia?

Los hechos ocurrieron el 23 de enero de 2026, cuando un grupo armado irrumpió en el lugar donde permanecían trabajadores vinculados a la actividad minera en Concordia, Sinaloa. Después del reporte, autoridades estatales y federales desplegaron operativos de búsqueda en la zona.

Durante las investigaciones fueron localizadas fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, donde se hallaron restos humanos relacionados con el caso.

#JusticiaParaPablo 🕊️🚨 Identifican restos de Pablo, el ingeniero mixteco desaparecido en Sinaloa:



*“Volverá a casa tras cinco meses desaparecido”



​Luego de cinco meses de una angustiante búsqueda, la familia de Pablo Osorio Sánchez, joven ingeniero civil de 26 años originario… pic.twitter.com/S8p6uNwmln — Imagen_Oaxaca (@Imagen_Oax) July 3, 2026

Aunque surgieron distintas hipótesis sobre el móvil, entre ellas una posible confusión entre facciones criminales o presuntas extorsiones en la región, las autoridades no han informado una conclusión definitiva.

Con la identificación de Pablo Osorio Sánchez cierra una etapa para las familias, pero la investigación continúa. Hasta ahora no se ha reportado una sentencia firme ni una resolución pública sobre los autores materiales e intelectuales del crimen.

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