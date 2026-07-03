Campeche reduce rezago escolar en ciclo 2025-2026

Campeche reportó una disminución significativa del rezago escolar en los cuatro campos formativos que evalúan a estudiantes desde tercer grado de preescolar hasta tercer año de secundaria.

Los resultados del ciclo escolar 2025-2026, obtenidos mediante los Ejercicios Integradores del Aprendizaje (EIA), muestran que entre el 82 y 85 % de la matrícula alcanza niveles satisfactorios de aprendizaje, de acuerdo con la evaluación aplicada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Educación (Seduc) del Estado.

En el campo de Lenguajes, el porcentaje de estudiantes con dificultades graves pasó de 39 a 18 %, logrando que el 82.1 % del alumnado cuente con mejores habilidades de lectura, comprensión y comunicación.

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En Saberes y Pensamiento Científico, el rezago disminuyó de 36.1 a 15.3 %, lo que significa que el 84.7 % de los estudiantes presenta mejor desempeño en matemáticas, razonamiento lógico y resolución de problemas.

El mayor avance se registró en Ética, Naturaleza y Sociedades, donde el rezago escolar cayó 22.3 puntos porcentuales, alcanzando el 83.7 % de la matrícula una mayor comprensión de temas sociales, históricos, ambientales y éticos.

En De lo Humano y lo Comunitario, las dificultades se redujeron a 15.1 %, permitiendo que el 84.9 % de los alumnos alcanzara niveles favorables en desarrollo personal, bienestar y convivencia.

Los EIA son instrumentos diseñados para conocer el nivel real de conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes, lo que permite a las autoridades y docentes identificar áreas de oportunidad y fortalecer las estrategias de enseñanza.

Las autoridades educativas destacaron que estos resultados reflejan el trabajo conjunto de docentes, directivos, estudiantes y familias, además de la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, cuyo modelo busca fortalecer el aprendizaje integral.