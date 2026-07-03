Clima en Yucatán este fin de semana: pronóstico de lluvias para el sábado 4 y domingo 5 de julio

El clima en Yucatán durante este fin de semana estará marcado por lluvias de fuerte intensidad, actividad eléctrica y rachas de viento, principalmente en el oriente y sur del estado, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Las condiciones meteorológicas estarán asociadas a sistemas de baja presión y una vaguada sobre la Península de Yucatán, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, especialmente si realizará actividades al aire libre o viajará por carretera.

Noticia Destacada Pescadores del Oriente de Yucatán reportan exitoso arranque de la captura de langosta

Lluvias y calor predominarán este sábado

Para el sábado 4 de julio se prevén lluvias puntuales fuertes en el oriente y sur de Yucatán, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora antes y durante las precipitaciones.

El Centro Hidrometeorológico Regional "Mérida" informó que estas condiciones serán favorecidas por una vaguada sobre la Península de Yucatán y la divergencia en niveles medios y altos de la atmósfera.

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará caluroso a muy caluroso durante el día, mientras que durante la madrugada y el amanecer se espera un ambiente cálido.

En cuanto al viento, será de componente este-sureste por la mañana y cambiará al noreste durante la tarde, con rachas cercanas a los 40 km/h en la zona costera.

Noticia Destacada “El Niño” amenaza con cambiar el clima de Yucatán; prevén menos lluvias y más calor hacia finales del 2026

Habrá lluvias puntuales fuertes este domingo

Para el domingo 5 de julio las condiciones de inestabilidad aumentarán y se esperan lluvias puntuales muy fuertes en el oriente y sur de Yucatán.

El pronóstico señala que un canal de bajas presiones y un sistema de baja presión en niveles altos de la tropósfera favorecerán el desarrollo de tormentas, las cuales también podrían generar actividad eléctrica y rachas de viento superiores a los 40 km/h, especialmente en la franja costera.

El ambiente permanecerá caluroso a muy caluroso durante el día, con temperaturas elevadas, mientras que al amanecer continuará el ambiente cálido.

Recomendaciones por las lluvias en Yucatán

Ante el pronóstico para este fin de semana, se recomienda a la población:

Mantenerse informada a través de los avisos meteorológicos oficiales.

Extremar precauciones durante tormentas eléctricas y lluvias intensas.

Evitar transitar por calles inundadas o zonas susceptibles a encharcamientos.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por las rachas de viento, principalmente en la costa.

Si se realizan actividades al aire libre o en playas, estar atentos a los cambios repentinos en las condiciones del tiempo.

Las autoridades señalaron que las lluvias previstas podrían presentarse de manera puntual e intensa, por lo que es importante mantenerse atento a las actualizaciones del pronóstico durante el fin de semana en Yucatán.