Falta de reactivos desata la furia en el IMSS Campeche: Cancelan estudios tras horas de espera

Un tremendo zafarrancho se armó en el Hospital General de Zona número 1 Dr. Abraham Azar Farah del Instituto Mexicano del Seguro Social en la capital del estado, luego de que a decenas de derechohabientes, entre ellos niños, adultos mayores y personas con discapacidad, les notificaron de última hora que no les realizarían sus estudios de laboratorio debido a una severa falta de insumos, esto tras haber permanecido durante varias horas haciendo fila a las afueras del nosocomio.

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La suspensión repentina de este servicio provocó la molestia generalizada de los pacientes y sus familiares, quienes reclamaron enérgicamente que nadie les informó con anticipación sobre la falta de reactivos para realizar las pruebas de sangre, por lo que muchos acudieron desde la madrugada para alcanzar turno y cumplir con las citas programadas.

El descontento escaló cuando el personal de seguridad privada les impidió ingresar al inmueble. Ante la negativa de los guardias, los inconformes abrieron a la fuerza las puertas de cristal del hospital para permitir el acceso de las personas que permanecían bajo el sol en el exterior, principalmente adultos mayores, mujeres con niños en brazos y personas con movilidad limitada.

Durante el intercambio de reclamos, los derechohabientes exigieron una explicación por parte de algún directivo de la institución y ofrecieron incluso aportar materiales básicos de su propio bolsillo con tal de que les extrajeran las muestras de sangre y evitar perder sus consultas de especialidad.

Los guardias de seguridad respondieron que ya habían notificado la situación a la dirección general, pero que no era su responsabilidad hacer salir a algún funcionario para dialogar con los afectados, lo que incrementó drásticamente la tensión en los pasillos principales.

Pese al alboroto que se registró en el acceso principal del hospital, ningún directivo de la institución se apersonó para atender a los ciudadanos ni para explicar el motivo exacto de la cancelación de sus análisis clínicos, situación que generó aún más indignación entre los presentes.

Los pacientes lamentaron que la escasez de reactivos básicos afecte directamente la atención médica integral, ya que muchos de esos análisis son indispensables para consultas de seguimiento, programaciones de cirugías, tratamientos de enfermedades crónicas o la detección oportuna de diversos padecimientos, por lo que ahora deberán esperar una nueva fecha para la realización de sus estudios, sin que hasta el momento se les informara cuándo se restablecerá formalmente el servicio en este hospital del IMSS Campeche.

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JGH