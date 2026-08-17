UNAM ofrece disculpa a aspirantes tras irregularidades en examen en línea y defiende nueva evaluación presencial

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofreció una disculpa pública a los aspirantes afectados por las irregularidades detectadas en su primer examen de admisión a licenciatura aplicado completamente en línea, proceso que derivó en la realización de una nueva evaluación presencial para determinados estudiantes.

El secretario general de la institución, Javier de la Fuente, reconoció este lunes el impacto que la situación ha generado entre jóvenes que se prepararon durante meses y que ahora deben enfrentar nuevamente un examen.

“Por supuesto que hay que pedir una disculpa”, expresó el funcionario universitario, al señalar que la institución enfrentó una situación inesperada que afectó también a aspirantes que cumplieron con las reglas.

¿Por qué la UNAM repitió parte de su examen de admisión?

La Universidad detectó resultados atípicos e irregularidades después de aplicar por primera vez en línea todo su examen de ingreso a licenciatura.

Entre las anomalías identificadas estuvo el uso de inteligencia artificial y otros apoyos externos, pese a los mecanismos de supervisión implementados durante la evaluación.

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Ante estas circunstancias, la UNAM decidió suspender algunas inscripciones y convocar a un examen de control presencial para determinados aspirantes, con el objetivo de verificar resultados y mantener condiciones de equidad dentro del concurso.

UNAM reconoce estrés e incertidumbre entre aspirantes

De la Fuente admitió que repetir la evaluación representa una carga adicional para jóvenes que estudiaron durante meses y realizaron correctamente su examen.

El secretario general habló del estrés y la incertidumbre que implica volver a presentar la prueba, pero sostuvo que la Universidad tampoco podía ignorar las ventajas obtenidas mediante métodos prohibidos.

El funcionario señaló que actuar frente a las irregularidades también envía un mensaje a los aspirantes que respetaron las reglas pero no consiguieron un lugar.

Universidad abre auditorías y termina contrato con plataforma

Como parte de la revisión del proceso, la UNAM integró una comisión técnica de 16 especialistas, además de ordenar una auditoría tecnológica y otra investigación interna relacionada con la contratación del servicio.

La institución también terminó de manera anticipada su contrato con Territorium Life, empresa responsable de la plataforma utilizada para el examen en línea.

De la Fuente defendió la decisión original de digitalizar la prueba, al señalar que buscaba evitar desplazamientos y generar mayor equidad para aspirantes de distintas regiones del país.

📚 #AlMomento | El secretario general de la @UNAM_MX, Javier de la Fuente Hernández, asegura que el sistema del examen de control es seguro y transparente, por lo que los resultados reflejarán el desempeño de cada aspirante.@Judyonce en #OnceNoticias🔻 pic.twitter.com/xNTbTsBwfd — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) August 17, 2026

Miles presentan examen presencial en Ciudad de México

Este lunes, miles de jóvenes comenzaron a realizar el examen de control presencial en la Ciudad de México.

Los aspirantes que acrediten esta etapa podrán incorporarse al próximo ciclo escolar, cuyo inicio está previsto para el 31 de agosto.

La UNAM sostuvo que la experiencia servirá para revisar sus futuros mecanismos de admisión y reconoció que, frente a una falla de este tipo, lo importante es corregirla y no minimizar sus consecuencias.

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