Rector de la UNAM supervisa examen de control en Oaxaca tras irregularidades en prueba de ingreso en línea

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, acudió este jueves 13 de agosto a Oaxaca para supervisar la segunda jornada del Examen de Control Presencial dirigido a aspirantes al ingreso a licenciatura.

La Máxima Casa de Estudios informó a través de sus redes sociales que el rector estuvo presente en la sede donde se desarrolló la evaluación y compartió imágenes de su recorrido por las instalaciones.

Esta nueva etapa del proceso de admisión fue implementada después de que la UNAM detectó resultados atípicos e irregularidades en el examen aplicado previamente en línea, entre ellas posibles casos de ayuda externa y presunto uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA).

¿Por qué la UNAM aplica un Examen de Control Presencial?

La universidad decidió convocar a miles de aspirantes a una nueva evaluación después de revisar los resultados del examen de ingreso realizado completamente en línea entre mayo y junio.

Tras detectar comportamientos estadísticos inusuales, la institución suspendió temporalmente las inscripciones y determinó aplicar un examen presencial a las personas seleccionadas para verificar sus conocimientos bajo condiciones controladas.

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La evaluación consta de 120 reactivos y se realiza frente a equipos de cómputo, con supervisión directa y únicamente con apoyo de lápiz y papel.

¿Cuántos aspirantes fueron convocados por la UNAM?

Hasta el martes 11 de agosto, 45 mil 463 aspirantes ya habían descargado su cita y conocían el día, sede y horario asignados para presentar el examen.

La cifra representa alrededor de 77 por ciento de las 58 mil 873 personas convocadas a participar en esta etapa de control.

La primera jornada se realizó en León, Guanajuato, donde alrededor de 500 estudiantes comenzaron con la aplicación presencial.

El #RectorLomelí está presente en Oaxaca, supervisando la aplicación del Examen de Control Presencial a las y los aspirantes que obtuvieron su cita. pic.twitter.com/5eg0TYaBW0 — UNAM (@UNAM_MX) August 13, 2026

Rector de la UNAM supervisa segunda jornada en Oaxaca

Este jueves, Leonardo Lomelí acudió a la sede instalada en un hotel de la ciudad de Oaxaca para observar el desarrollo del examen y las condiciones en las que los aspirantes realizan la prueba.

La presencia del rector ocurre en medio del seguimiento que la institución mantiene sobre un proceso de admisión particularmente relevante, luego de que la UNAM realizara por primera vez su examen de licenciatura completamente en línea.

La universidad continuará con las jornadas programadas en otras sedes mientras avanza la revisión del proceso y se garantiza que la asignación de lugares se realice bajo condiciones de equidad para las y los aspirantes.

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