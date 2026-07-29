Territorium Life pide participar en investigación por presuntas irregularidades en examen de la UNAM

Territorium Life, empresa responsable de la plataforma utilizada para aplicar el examen de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), solicitó participar directamente en la investigación sobre las presuntas irregularidades detectadas en el proceso de admisión de 2026.

La compañía envió una carta a Eduardo Bárzana García, presidente de la Comisión Técnica creada por la universidad para revisar la prueba y sus resultados, con el propósito de exponer el alcance de sus servicios y entregar información relacionada con la operación del sistema.

Territorium sostuvo que su plataforma funcionó conforme a lo previsto y permitió atender de manera simultánea a más de 10 mil aspirantes en cada turno. También aseguró que cumplió con los requerimientos tecnológicos y de seguridad definidos para el examen.

La postura de la empresa surge mientras permanecen suspendidas las inscripciones de nuevo ingreso y la UNAM analiza el futuro de las más de 158 mil personas que participaron en la evaluación. La universidad aclaró que todavía no ha decidido si repetirá el examen y pidió consultar únicamente sus canales oficiales.

¿Qué responsabilidad tuvo Territorium Life en el examen de la UNAM?

La empresa explicó que su trabajo se concentró en la denominada seguridad tecnológica, la cual incluye la identificación de los aspirantes, la disponibilidad de la plataforma, la supervisión de la aplicación y el registro de comportamientos considerados atípicos.

El proceso utilizó un navegador seguro y contempló mecanismos como reconocimiento facial y de voz, validación continua de identidad, bloqueo de aplicaciones externas, restricciones para copiar o proyectar la pantalla y vigilancia mediante cámara.

Noticia Destacada La UNAM trabaja con urgencia para que el proceso de ingreso 2026 se apegue a los principios universitarios

Sin embargo, Territorium argumentó que la integridad de una evaluación no depende únicamente de estos controles. Señaló que también debe existir seguridad académica, responsabilidad que comprende la elaboración de distintas versiones del examen, la aleatorización de preguntas y el control sobre la exposición de los reactivos entre grupos, horarios y fechas.

La compañía afirmó que hasta ahora no ha tenido oportunidad de explicar directamente ante la comisión cómo operó la plataforma ni qué información puede aportar para esclarecer los resultados cuestionados.

¿Cuánto pagó la UNAM por la plataforma del examen?

El servicio contratado para la aplicación del examen de licenciatura tuvo un costo superior a 40 millones 700 mil pesos, de acuerdo con los datos del contrato referidos en la información disponible.

El cálculo contempló un mínimo de 154 mil aspirantes, con un costo unitario de 227.85 pesos, más 36.46 pesos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

Otros reportes basados en documentos contractuales sitúan el pago por el proceso de licenciatura en aproximadamente 41.8 millones de pesos. La contratación general para distintos exámenes en línea habría superado los 100 millones de pesos.

Aunque se ha mencionado una posible penalización económica, cualquier sanción dependerá de que la UNAM compruebe que la empresa incumplió sus obligaciones y que las fallas tuvieron relación directa con la vigilancia, el control o el resguardo de los reactivos.

📄 Territorium Life rompe el silencio. 👀



La empresa que gestionó el examen de ingreso 2026 de la UNAM pidió una audiencia con la Máxima Casa de Estudios. 🎓



Asegura que tiene elementos para responder dudas y colaborar con la comisión que revisa el caso. 📝



¿Se aclarará la… pic.twitter.com/PCuYJ3K4aG — Alicia Salgado (@AliciaSalgadoMX) July 29, 2026

¿Qué investiga la Comisión Técnica de la UNAM?

La comisión revisa el procedimiento de aplicación, los resultados y el posible uso de herramientas de inteligencia artificial o dispositivos externos para responder la prueba.

La polémica comenzó después de que se identificaron calificaciones y puntajes mínimos considerados atípicos en carreras de alta demanda. La UNAM también informó previamente que anuló alrededor de 3 mil exámenes por conductas contrarias a la convocatoria.

El grupo técnico deberá determinar si las irregularidades derivaron de fallas tecnológicas, debilidades en el diseño académico, acciones individuales de aspirantes o una combinación de estos factores.

Mientras concluye la revisión, Territorium afirmó que está dispuesta a entregar registros, datos técnicos y su experiencia para que la universidad defina las medidas que aplicará al proceso de admisión.

IO