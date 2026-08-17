Marina asegura más de 1.6 toneladas de cocaína frente a Michoacán; suman 3.5 toneladas en dos días

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró más de 1.6 toneladas de cocaína durante una operación marítima realizada frente a las costas de Michoacán, informó este lunes el Gabinete de Seguridad federal.

De acuerdo con el reporte difundido a través de su cuenta de X, personal naval localizó 54 bultos que contenían la droga durante labores de vigilancia en altamar.

El aseguramiento se suma a otras acciones efectuadas en un periodo de dos días, con las que las autoridades federales reportaron el decomiso de más de 3.5 toneladas de cocaína.

¿Cuánta cocaína aseguró la Marina frente a Michoacán?

En la operación más reciente, elementos de la Semar localizaron 54 paquetes con un peso conjunto superior a 1.6 toneladas de cocaína.

La información oficial no detalla hasta el momento el punto exacto donde fueron interceptados los bultos, tampoco precisa si durante el operativo hubo personas detenidas o embarcaciones aseguradas.

El material decomisado quedó bajo resguardo de las autoridades para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su procedencia y destino.

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Operativos evitaron que 7 millones de dosis llegaran a las calles

El Gabinete de Seguridad señaló que las acciones realizadas durante dos días permitieron asegurar en conjunto más de 3.5 toneladas de cocaína.

Según el cálculo presentado por las autoridades, estos decomisos evitaron que alrededor de 7 millones de dosis fueran distribuidas.

Las operaciones marítimas forman parte de las acciones de vigilancia implementadas para detectar embarcaciones y cargamentos utilizados en el traslado de drogas por las costas mexicanas.

Michoacán, bajo vigilancia marítima federal

La Secretaría de Marina mantiene despliegues de seguridad en zonas costeras y rutas marítimas utilizadas para el traslado de mercancías ilícitas.

En una operación marítima frente a las costas de Michoacán, personal de @SEMAR_mx aseguró 54 bultos con más de 1.6 toneladas de cocaína.



En dos días, estas operaciones permitieron asegurar más de 3.5 toneladas de cocaína y evitar que alrededor de 7 millones de dosis llegaran a… pic.twitter.com/WBLWwNr8We — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 17, 2026

El decomiso frente a Michoacán se integra a las operaciones federales orientadas a interceptar cargamentos antes de que ingresen a las redes de distribución terrestre.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si la droga asegurada estaría relacionada con alguna organización criminal específica.

El Gabinete de Seguridad indicó que este tipo de acciones continuarán como parte de la estrategia contra el tráfico de drogas por vía marítima.

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