FGR asegura 240 litros de metanfetamina líquida en carretera de Sonora; detienen a chofer

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 240 litros de metanfetamina líquida durante una acción realizada en la carretera Hermosillo-Santa Ana, en el estado de Sonora, donde también fue detenido el conductor de un camión de transporte.

De acuerdo con la información disponible, elementos de la Policía Federal Ministerial interceptaron la unidad a la altura del kilómetro 159+550 como parte de las labores de revisión e investigación en esa vía federal.

Durante la inspección fueron localizados 240 envases que contenían la sustancia identificada como metanfetamina líquida.

¿Dónde fue asegurada la metanfetamina líquida en Sonora?

El operativo se realizó sobre la carretera Hermosillo-Santa Ana, una de las vías de comunicación más importantes de Sonora.

Los agentes federales detuvieron el camión en el kilómetro 159+550 y, después de realizar la revisión correspondiente, encontraron los recipientes con la presunta droga.

La información difundida no precisa el origen del cargamento, su destino ni el grupo criminal que podría estar relacionado con el traslado.

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Chofer del camión fue detenido

El conductor de la unidad quedó detenido tras el hallazgo y fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad encargada de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

La FGR deberá integrar la carpeta correspondiente y establecer si existen más personas relacionadas con el transporte de la sustancia.

🔴 INCAUTA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL 240 LITROS DE METANFETAMINA LÍQUIDA A CHOFER DE EMPRESA DE TRANSPORTES#DESPIERTASONORA

La @FGRMexico investiga a una persona, por la probable comisión de un delito contra la salud, luego de asegurarle metanfetamina líquida en Santa Ana,… pic.twitter.com/7rSnQMS4L8 — DespiertaSonora (@DespiertaSonor1) August 20, 2026

FGR investiga el traslado de 240 litros de metanfetamina

Los 240 litros de metanfetamina líquida y el vehículo fueron asegurados como parte de las diligencias.

Hasta el momento no se han informado nuevas detenciones relacionadas con el caso.

La responsabilidad penal del conductor deberá ser determinada por las autoridades judiciales conforme avance el proceso y se presenten las pruebas correspondientes.

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