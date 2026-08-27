Oaxaca: detienen a nueve presuntos integrantes de ASAEO tras 14 cateos simultáneos

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó la detención de nueve personas presuntamente vinculadas con la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), durante un operativo coordinado con autoridades federales y estatales.

Las acciones se realizaron este 27 de agosto mediante 14 cateos simultáneos en distintos puntos de la zona metropolitana de Oaxaca y contaron con la participación de más de 300 elementos de diferentes corporaciones.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, las investigaciones están relacionadas con delitos de alto impacto como extorsión, cobro de piso, sicariato y homicidio doloso.

¿Dónde se realizaron los cateos en Oaxaca?

Los inmuebles intervenidos se encuentran en Pueblo Nuevo, Viguera, el fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, y Santa Cruz Xoxocotlán.

En el operativo participaron la FGEO, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y el C5i.

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Además de las detenciones, las autoridades reportaron el aseguramiento de armas en los inmuebles cateados.

¿Quiénes fueron detenidos en el operativo?

Entre las personas capturadas se encuentran H.S.M.; J.C.S., alias “El Gordo”; O.A.G., alias “El Cangrejo”; E.M.C., alias “El Panda”; J.A.G.F., alias “El Melón”; O.A.G.; H.A.G.Q.; S.I.C.H., alias “La Italia”, y E.S.M.C.

La Fiscalía señaló que entre los detenidos hay personas con funciones de liderazgo dentro de ASAEO, aunque no detalló públicamente el rol específico atribuido a cada una.

Algunas fueron trasladadas en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana a un Centro Federal de Reinserción Social, conforme a los protocolos correspondientes.

Entre los detenidos está una regidora municipal

La FGEO informó además que una de las personas detenidas, E.S.M.C., se desempeña actualmente como regidora de Educación del municipio de San Antonio de la Cal.

Según la dependencia, su captura también derivó del trabajo de inteligencia criminal desarrollado dentro de las investigaciones en curso.

FGEO junto a Marina, SSPC y Gabinete de Seguridad del estado, desarticulan estructura delictiva y capturan a nueve personas vinculadas a actividades delictiva de ASAEO



Oaxaca de Juárez, Oax., a 27 de agosto de 2026.- Como resultado de un trabajo sostenido de inteligencia… pic.twitter.com/XdL5V1XjaR — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) August 27, 2026

La Fiscalía de Oaxaca indicó que continuará con las diligencias para establecer responsabilidades y mantener la coordinación con autoridades federales y estatales.

Las personas detenidas conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.

IO