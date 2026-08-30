Ataque a instalaciones deportivas en Hermosillo habría sido por disputa entre grupos de narcomenudeo; asegura Fiscalía

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora ha informado durante este domingo 30 de agosto de 2026 que el ataque registrado en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo se debió a una disputa entre dos grupos delictivos dedicados al narcomenudeo.

El incidente tuvo lugar durante la noche del 28 de agosto, momento en el que un grupo de hombres armados irrumpió en las instalaciones, realizó detonaciones de armas de fuego y prendió fuego al ring principal y al equipo. En el CUM se llevaría a cabo el evento de boxeo y entretenimiento "Noche Suprema" el sábado 29 de agosto, mismo que fue cancelado.

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Las autoridades informaron que tras el ataque no se reportaron personas lesionadas, dejando únicamente daños materiales en el recinto. Tras tomar la declaración de al menos 24 personas, el Ministerio Público descartó de manera tajante la hipótesis de "cobro de piso" o un ataque generalizado contra la ciudadanía.

La investigación de las autoridades ha revelado que algunos de los participantes anunciados en la cartelera contaban con registros policiales, procesos penales u órdenes de aprehensión vigentes por delitos ajenos al evento, además de promover abiertamente actividades vinculadas al consumo de sustancias ilícitas.

AVANCE INFORMATIVO



Se mantiene la investigación relativa a la agresión a instalaciones deportivas en Hermosillo



-La hipótesis de trabajo está vinculada a disputas entre dos grupos delictivos vinculados al narcomenudeo



-No hay personas lesionadas y solo hubo daños materiales… pic.twitter.com/FflRAVxSol — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) August 30, 2026

Asimismo, las autoridades del Gabinete de Seguridad señalaron que el grupo delictivo que ingresó al CUM fue identificado tras ser relacionado con otros eventos violentos recientes en Hermosillo, incluyendo un homicidio registrado el 29 de agosto acompañado de un mensaje dirigido a un cantante de corridos tumbados.

La Fiscalía también indicó que los promotores del evento que se iba a realizar este sábado carecían de un Plan de Seguridad Física validado, por lo que deberán asumir las responsabilidades legales correspondientes por las pérdidas materiales ocasionadas.

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