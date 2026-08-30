Mototaxi choca por alcance con un auto y termina contra una pared sobre la avenida 65 de Cozumel

Un mototaxi terminó sobre la banqueta y contra la cortina metálica de una lavandería, luego de impactarse por alcance contra un automóvil que se encontraba detenido entre los camellones para realizar una vuelta en “U” sobre la 65 avenida, entre las calles 27 y 29.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el automóvil se encontraba a la espera de realizar la maniobra y mantenía activada la direccional correspondiente.

El conductor del mototaxi habría reconocido ante la automovilista que se distrajo al utilizar el teléfono celular y no advirtió a tiempo la cercanía del vehículo, por lo que terminó impactándolo en la parte trasera.

Tras la colisión, el mototaxi perdió el control y se desplazó hacia el costado derecho de la vialidad, subió a la banqueta y finalmente se estrelló contra la cortina metálica de un establecimiento.

Noticia Destacada Hallan cuerpo sin vida en zona de manglar de la Zona Hotelera de Cancún

El percance dejó daños materiales tanto en los vehículos involucrados como en la infraestructura del negocio, aunque hasta el momento no se ha informado de personas lesionadas.

Elementos de Tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes mediante los peritajes.

El accidente ocurre pocos días después de otro percance en el que un mototaxi invadió el carril contrario y terminó atropellando a una pareja que circulaba en motocicleta, situación que vuelve a poner bajo observación la participación de este tipo de unidades en accidentes viales de la isla.