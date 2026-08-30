Jaiba Brava de Oxá golea a domicilio 5-1 a Quetzales en la Liga Municipal de Futbol de Segunda Fuerza ‘Puro Hopelchén’

Jaiba Brava de Oxá logra su cuarto triunfo de la temporada, al golear 5-1 a los Quetzales de Xcalot Akal, en acciones de la sexta jornada de la Liga Municipal de Futbol de Segunda Fuerza “Puro Hopelchén”, en juego realizado en la comunidad de Xcalot Akal.

Los goles fueron de José Jiménes (2), Manuel Keb, Román Brito y Porfirio Canul, respectivamente, este último de cambio, y descontó por el equipo local Eduardo Cauich. El árbitro fue Gerardo Chablé quién hizo buen trabajo.

Con este triunfo, Jaiba Brava tiene foja de cuatro victorias, un empate y una derrota que lo ponen prácticamente en el segundo lugar en la tabla, en tanto que Quetzales tiene marca de un triunfo y cinco derrotas, que lo ubican entre los tres peores equipos del torneo.

Otros resultados

El líder del torneo, Deportivo Aviación venció 5-2 a Chivas Becanchén FC, con goles de los primos Uriel Rosas (2) y Mauricio Isidro (2), y de Jorge Huchín, en tanto que, por el rebaño anotó Jimmy Martínez quién hizo su “doblete”.

La Naranja Mecánica de Ich-Ek ganó 3-1 a Tikinmul FC con goles de Jonatan Cruz (2) y Daniel Moo, en tanto que Guillermo Chí descontó por equipo derrotado.

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Atlético Bolonchén de Rejón venció 3-1 a Halcones de Emiliano Zapata con anotaciones de Jesús Carrillo (2) y Pacho Marroquín, y por las aves descontó Manuel Uicab.

Asimismo, Ciervos FC de Xcupil goleó 10-0 a Real Montebello con goles de Gabriel Lara (7)), Manuel Uc (2) y Jorge Novelo, respectivamente.

Gallos FC empató a tres goles con Atlético Komchén, anotando por los emplumados Pedro Chan (2) y Juan Barrera, en tanto que por el Atlético hicieron anotaciones Ángel Lara (2) y Leo May, respectivamente.

Primera Fuerza

Atlas Becanchén FC venció 4-3 a Deportivo Sahcabchén con goles de Gilmer Chan (2), Antonio Tun y Adolfo Poot, respectivamente, y por el equipo derrotado anotó José Luis Sosa, Jonatan García y Lían Roca.

Jaguares de Katab y Sampidey empataron a tres goles. Por las fieras anotó Jonatan Gómez, y por el Sampidey hicieron goles Axel Collí, Andoni Foster y Salomón Guzmán, respectivamente.

Maiceros FC Xculoc ganó 2-0 a Deportivo Dzibalchén con goles de César Tzec y Maneses Martínez, respectivamente.